ブラジル・サンパウロ州リメイラの地上約40メートルにかる橋。ここから飛び降りるロープジャンプに参加した女性が"ロープなし"で投げ出され、死亡する事故が発生した。ブラジル当局や複数メディアが、同事故で6人が逮捕されたことなどを報じている。

【写真を見る】橋から「紐なしバンジー」で投げ出されたマリアさん（21）。落ちていく瞬間を捉えた戦慄の瞬間

報道によると、この悲劇に見舞われたのはマリア・エドゥアルダ・ロドリゲス・デ・フレイタスさん。体育とスポーツマネジメントの学位を取得していた21歳の女性で、民間会社のツアーに参加していた6月13日、ロープジャンプに挑戦するためポンテ・ド・エスケレート（通称「骸骨橋」）に立った。

「伸縮するロープを使用するバンジージャンプと似ていますが、ロープジャンプで使われるのは伸縮性のないロープで、高所からの落下後にロープが張ったら振り子のように体がスイングします。

マリアさんは挑戦する直前までインスタグラムのストーリーズを更新し、『私に橋から飛び降りさせたのは一体誰なの？』などと冗談めかして投稿するなど、興奮を伝えていました」（海外ジャーナリスト、以下同）

ほかの客や婚約者にも見守られながら、マリアさんはスタッフによって橋のジャンプ地点まで運ばれ、勢いよく投げ落とされた。その様子は周囲の人々が撮影していた動画にも映っており、マリアさんはヘルメットを装着していたが、本来は繋がれているはずのロープは橋の上に残されたまま……そう、彼女は婚約者の目の前で"命綱"もなく空中に放り出されたのだった。

「マリアさんはそのまま落下。地上約40メートルは、日本の建物でいうと、およそ13階建ての高さから落ちたことになります。警察のヘリコプターが救助に駆けつけましたが、その場でマリアさんの死亡が確認された。婚約者はその場で卒倒し、救急治療室に搬送されたそうです。

一方、当初は現場スタッフのうち複数人が逃走したといいます。その後確保され、最終的には合計6人が警察に連行されました。現場で逮捕された3人は、他人を死亡させるリスクがわかった上で犯行に及んだ場合に適用される故意殺人罪で、すでに起訴されています」

SNSには、実際に命綱なしのマリアさんが、スタッフによって投げ落とされる様子を写した動画が、さまざまな画角から投稿されている。投げ下ろした直後、カメラの背後からは「ロープ！」と叫ぶ声が聞こえていた。SNS上では「AIじゃないのか」「オーマイゴッド」「（スタッフが）わざと投げ落としているようにしか見えない」などといったコメントが相次いだ。

サンパウロ州のアンドレア・ダンタス・レヴィ警察署長は現地メディアに対し、ロープジャンプのスタッフらは「許可を得ていない」団体だったなどとコメントしている。

「ブラジルの法律上、バンジージャンプの規制基準はあるものの、ロープジャンプを規制する基準は曖昧でした。安全性が重要視されるイベントを無許可団体が運営できていたこと自体、信じられないことですが……リメイラ市は『橋の管理責任は連邦政府にある』と主張し、政府を訴える旨を発表しています」

地元メディアによると、マリアさんの母親であるヴァルデニア・ロドリゲスさんは事件後、自身のソーシャルメディアに以下のような声明を投稿したという。

《あの忌まわしいロープが、あなたを永遠に私から奪い去ってしまった。愛する娘よ、あなたはもういない。ここに残されたのは、痛みと切ない想いだけ。永遠にあなたを愛しているわ》

マリアさんのインスタはすでに投稿が削除されており、婚約者や遺族らは深い悲しみに打ちひしがれているのだろう。