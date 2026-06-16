栃木県の県立高校に侵入して、生徒45人の財布などから現金あわせて36万9000円を盗んだとして、無職の男が逮捕されました。

窃盗などの疑いで逮捕されたのは、仙台市宮城野区の無職・佐伯嘉康容疑者（68）です。

佐伯容疑者は今年3月2日、宇都宮市の県立宇都宮白楊高校に侵入し、生徒のいない教室に置かれていた生徒45人のバッグの財布から、現金あわせて36万9000円を盗んだ疑いがもたれています。

警察は防犯カメラなどの捜査で佐伯容疑者を特定。きょう（16日）昼すぎ、仙台市の自宅で逮捕したということです。

被害にあった生徒はいずれも3年生で、佐伯容疑者は卒業式のため教室が無人になっていた時間帯を狙って複数の教室に忍び込んだとみられています。

取り調べに対し、「何も警察に申し上げることはありません」と容疑を否認しています。

この高校では去年12月下旬にも、教室に置いてあった生徒4人のバッグの中の財布から現金あわせて数万円が盗まれていて、警察は佐伯容疑者の余罪の可能性もあるとみて捜査しています。