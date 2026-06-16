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通天閣近くに6月18日、大型ホステル「GRAND HOSTEL LDK 大阪新世界」（大阪市浪速区恵美須西3）がオープンする。メディア内覧会をシンガーソングライターむんむがリポートする。



同ホステルは、大和ハウスグループの大和ライフネクスト（東京都港区）が展開するホステルブランド「GRAND HOSTEL LDK」の5棟目。地上9階建ての新築で、総収容人数は252人。客室数は42室（ドミトリールーム14室、グループ個室6室、ホテル個室22室）を備える。24時間利用可能なラウンジ、キッチン、バーも併設する。



1室限定の特別客室「ジオラマルーム」は、大阪の街並みや観光スポットを再現したジオラマを設置。ジオラマには、阪堺電車をはじめ、新幹線や各地を走る列車をモチーフにした鉄道模型（Nゲージ車両）を配置し、宿泊客は6路線の鉄道模型を6台の操作盤で運転できる。また、ジオラマ内を走行する列車をカメラで撮影し、その映像を室内モニターに映し出す演出も用意する。