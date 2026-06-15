この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

阪神梅田本店で「阪神食品館の父の日」 食品担当者11人が「おやじイレブン」結成

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

阪神梅田本店（大阪市北区）地下1階・1階「阪神食品館」で6月15日、父の日（6月21日）に向けたキャンペーン「阪神食品館の父の日」が始まった。



今年は、味へのこだわりを持つ食品担当者11人が「おやじイレブン」を結成。お父さん世代の本音を知り尽くしたメンバーが、独自の目線で「うまい！」と太鼓判を押す“夢のスタメン”グルメをバラエティー豊かにラインアップする。