戸越銀座商店街で食べ歩き！ 最高に美味しい「おでんコロッケ」と穴場の絶品ジェラートに感動

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『琴葉姉妹の東京観光！「戸越銀座商店街で食べ歩き！編」』というシャルさんの動画です。

食べ歩きで有名な商店街「戸越銀座」へやって来た投稿者のシャルさん。

全長1.3キロあるという戸越銀座商店街。10時30分頃はオープンしているお店が少ないためか、歩いている人があまりいません。

そこで、先に近くの戸越八幡神社へお参りに行くことにしました。

福を分けてくれる猿と、人々に夢と希望をもたらす夢叶うさぎを発見。

神社内にはお洒落なコーヒー屋さんがあり、シャルさんはエチオピアモカデカフェを注文。濃いめの味わいで、コーヒー好きには刺さる美味しさだったとか。レモンスカッシュはジンジャー強めで、こちらも美味しかったとのこと。

11時になり戻ると、商店街は一気に人が増えて賑わっていました。

まずは1番気になっていた、後藤商店の「おでんコロッケ」を購入。おでんとコロッケという珍しい組み合わせですが、両者がとても調和していて想像の倍美味しかったそうです。戸越銀座へ行ったらぜひ食べてほしいとのことでした。

次に食べたのは「焼き小籠包」。しっかりとした生地からあふれるたっぷりの肉汁には、脂の甘みが感じられたそうです。こぶりながらも食べ応えがあり、ビールに最高に合う中華、という印象だったとか。

続いてはまたもコロッケ。はっぴーにくやさんKUMONOの名物「くものコロッケ」は、シンプルなお肉屋さんらしい美味しさ。それでいて生クリームが隠し味で入っているかのような、まろやかな甘さもあったそうです。

京都鳳焼売では、皮が薄くて肉々しいシュウマイをパクリ。色々食べ歩くため少量で頼みましたが、近所に住んでいたら夜ビールと一緒に楽しみたいと感じるほど気に入ったそう。添えられたカラシもすごく美味しかったとか。リピートしたい、とシャルさん。

次は商店街から少し入った場所にあるジェラッテリアフェリスへ。

ジェラートのシングルとダブルは60円の差だったので、シャルさんはダブルを注文。選んだのは口当たり滑らかで自然な甘味のマンゴーミルクと、すっきりとした甘さの沖縄パインのソルベ。お味は「めっちゃ美味い」とのことでした。

560円という価格ながら量はたっぷり、味のクオリティも高いアイスなのでこれから暑くなってくる季節には本当にオススメの穴場店だそうです。

他には334番のアパホテルを見つけたり、美味しそうなモンブランソフトクリームのお店や有名らしいおにぎり屋さん、シウマイ弁当の崎陽軒のショップを眺めたりと楽しんだシャルさん。地元らしいお店でのお買い物も。

かなり歩きがいがあり、面白いお店があちこちにあって楽しめたという戸越銀座。東京に来たものの特に予定がない人にもおすすめとのことでした。シャルさんの感想やお店の詳細に興味を持たれた方は、ぜひ動画をご覧ください。

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