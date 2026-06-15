中国企業のMoonshot AIがAIモデル「Kimi K2.7 Code」を2026年6月12日に公開しました。Kimi K2.7 Codeはコーディングエージェントに特化したAIモデルで、誰でもダウンロード可能なオープンモデルとして公開されています。

Kimi K2.7 Code: Open-Source Agentic Coding Model

https://www.kimi.com/resources/kimi-k2-7-code





Kimi K2.7 Codeは総パラメーター数1兆、アクティブパラメーター数320億のMoEモデルで、最大コンテキスト長は26万2144(256K)トークンです。

「Kimi K2.7 Code」「Kimi K2.6」「GPT-5.5(xhigh)」「Claude Opus 4.8(xhigh)」のベンチマーク結果が以下。Kimi K2.7 Codeは前世代モデルのKimi K2.6と比べてコーディングタスクにおける性能が大きく向上しています。



AIエージェントは1つのタスクを実行するために無駄なトークン消費を積み重ねてしまうことがあります。Kimi K2.7 Codeは推論効率が向上しており、Kimi K2.6と比べて約30％少ない思考トークンでタスクを実行できます。以下のグラフは横軸が消費トークン数、縦軸が性能を示しており、Kimi K2.7 CodeがKimi K2.6と比べて高性能かつ高効率であることが分かります。



Kimi K2.7 Codeは以下のリンク先でオープンモデルとして公開されています。

moonshotai/Kimi-K2.7-Code · Hugging Face

https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K2.7-Code