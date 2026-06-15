茂木健一郎「話すことは自分の無意識とつながる」ひらめきを生む最強のアウトプット術
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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「話すことで、自分の「無意識」とつながる。」を公開した。動画では、誰かと話すことや一人語りが、自らの無意識を引き出し、ひらめきを生む効果について見解を語っている。
動画冒頭、茂木氏は話すことを「最も即興というか、ひらめきというか、アハ体験を促す方法」だと定義。原稿をそのまま読み上げる場合を除き、日常の雑談などでは「自分の無意識からいろんな情報が出てくる」と説明した。話しているうちに、自分でも「こんなこと考えていたんだ」と驚くようなアイデアや結びつきが生まれるのだという。
また、他人と議論することについて「他人と自分の脳が結びつくようなもの」と表現し、そこから新たな思いつきが生まれると指摘。さらに、こうした現象は自分一人で話している時にも起こると語気を強めた。自身の動画撮影時を例に挙げ、「押した瞬間には何喋るかわからない」と明かし、話し始めることで徐々に自分の伝えたいことが明確になっていくプロセスを解説した。
最後に茂木氏は、一人で話すのは少し不気味かもしれないとしつつも、「話すってのは自分の無意識とつながる、とてもいいきっかけになる」と総括。視聴者に向けて、自ら話すきっかけを作り、内なる思考とつながるよう呼びかけて動画を締めくくった。
動画冒頭、茂木氏は話すことを「最も即興というか、ひらめきというか、アハ体験を促す方法」だと定義。原稿をそのまま読み上げる場合を除き、日常の雑談などでは「自分の無意識からいろんな情報が出てくる」と説明した。話しているうちに、自分でも「こんなこと考えていたんだ」と驚くようなアイデアや結びつきが生まれるのだという。
また、他人と議論することについて「他人と自分の脳が結びつくようなもの」と表現し、そこから新たな思いつきが生まれると指摘。さらに、こうした現象は自分一人で話している時にも起こると語気を強めた。自身の動画撮影時を例に挙げ、「押した瞬間には何喋るかわからない」と明かし、話し始めることで徐々に自分の伝えたいことが明確になっていくプロセスを解説した。
最後に茂木氏は、一人で話すのは少し不気味かもしれないとしつつも、「話すってのは自分の無意識とつながる、とてもいいきっかけになる」と総括。視聴者に向けて、自ら話すきっかけを作り、内なる思考とつながるよう呼びかけて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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