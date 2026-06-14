中田英寿「コントロールできないものを受け入れる」河瀬直美と語る旅で得た“自然との対話”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「テーマパークメディア ハピエルTV」が、「【アフター万博】河瀬 直美さん、中田 英寿さん「いのちのあかし」対話」と題した動画を公開した。動画では、大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちのあかし」のシンボルツリー移設記念トークイベントの模様を収録。プロデューサーを務める映画作家の河瀬直美と、元サッカー選手の中田英寿が登壇し、二人の出会いや「対話」の重要性について語り合った。
トークショーは、河瀬が「構成台本みたいなイベントってあるじゃないですか。このコーナー30分、何にもないから丸投げです」と笑いを誘う場面からスタート。二人の出会いについて、俳優・別所哲也の還暦祝いの場で、河瀬から「ずっとお話ししたくて」と声をかけたのがきっかけだったと明かした。
その後、話題は中田が体験した万博のパビリオン「対話シアター」へ。現代のコミュニケーションについて、河瀬が異なる意見をぶつけ合うことの大切さを説くと、中田も深く頷く。さらに中田は、100カ国以上を旅した経験から、言葉が通じない環境でのコミュニケーションの難しさに言及。「農業や工芸は自然の状態が良くないとできない」と切り出し、「コントロールできないものを受け入れる」と自然の摂理に身を委ねる独自の哲学を語った。
終盤には、パビリオンの移設先となる泉佐野市の千代松市長と、公式キャラクターのミャクミャクも登壇。令和10年のオープンに向けて期待が高まるなか、異なる分野で世界を舞台に活躍する二人の、深い洞察と信頼関係が垣間見えるイベントとなった。
トークショーは、河瀬が「構成台本みたいなイベントってあるじゃないですか。このコーナー30分、何にもないから丸投げです」と笑いを誘う場面からスタート。二人の出会いについて、俳優・別所哲也の還暦祝いの場で、河瀬から「ずっとお話ししたくて」と声をかけたのがきっかけだったと明かした。
その後、話題は中田が体験した万博のパビリオン「対話シアター」へ。現代のコミュニケーションについて、河瀬が異なる意見をぶつけ合うことの大切さを説くと、中田も深く頷く。さらに中田は、100カ国以上を旅した経験から、言葉が通じない環境でのコミュニケーションの難しさに言及。「農業や工芸は自然の状態が良くないとできない」と切り出し、「コントロールできないものを受け入れる」と自然の摂理に身を委ねる独自の哲学を語った。
終盤には、パビリオンの移設先となる泉佐野市の千代松市長と、公式キャラクターのミャクミャクも登壇。令和10年のオープンに向けて期待が高まるなか、異なる分野で世界を舞台に活躍する二人の、深い洞察と信頼関係が垣間見えるイベントとなった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「私の辞書に伐採はない」河瀬直美が明かす万博シンボルツリーを救った奇跡の出会い
河荑直美さんが明かす！万博パビリオン、イチョウ伐採危機から移植実現までの奇跡
グアム観光大使・pecoが明かす王道＆穴場スポット「ありのままの自分で過ごせる」旅の哲学
チャンネル情報
テーマパーク、GREEN×EXPO 2027、遊園地、大阪・関西万博の報道関係者向けお披露目会や記者発表会、プレス内覧会の映像などを投稿しているファン目線のメディアです 関西のお出かけスポット、新スポット・新規開業ホテル・レストラン、展覧会、アニメ展のプレス取材