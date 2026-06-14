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中田英寿「コントロールできないものを受け入れる」河瀬直美と語る旅で得た“自然との対話”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「テーマパークメディア ハピエルTV」が、「【アフター万博】河瀬 直美さん、中田 英寿さん「いのちのあかし」対話」と題した動画を公開した。動画では、大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちのあかし」のシンボルツリー移設記念トークイベントの模様を収録。プロデューサーを務める映画作家の河瀬直美と、元サッカー選手の中田英寿が登壇し、二人の出会いや「対話」の重要性について語り合った。



トークショーは、河瀬が「構成台本みたいなイベントってあるじゃないですか。このコーナー30分、何にもないから丸投げです」と笑いを誘う場面からスタート。二人の出会いについて、俳優・別所哲也の還暦祝いの場で、河瀬から「ずっとお話ししたくて」と声をかけたのがきっかけだったと明かした。



その後、話題は中田が体験した万博のパビリオン「対話シアター」へ。現代のコミュニケーションについて、河瀬が異なる意見をぶつけ合うことの大切さを説くと、中田も深く頷く。さらに中田は、100カ国以上を旅した経験から、言葉が通じない環境でのコミュニケーションの難しさに言及。「農業や工芸は自然の状態が良くないとできない」と切り出し、「コントロールできないものを受け入れる」と自然の摂理に身を委ねる独自の哲学を語った。



終盤には、パビリオンの移設先となる泉佐野市の千代松市長と、公式キャラクターのミャクミャクも登壇。令和10年のオープンに向けて期待が高まるなか、異なる分野で世界を舞台に活躍する二人の、深い洞察と信頼関係が垣間見えるイベントとなった。