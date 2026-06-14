【本降りの雨】あす東京首都圏「梅雨寒」長袖で！

関東甲信地方では、本州南岸の「梅雨前線」や前線上を進む「低気圧」の影響で、１５日（月）は「雨」が降り、朝から気温が上がらず半袖では「寒い」でしょう。

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【４月並み】１５日（月）の予想最高気温

１５日（月）は１４日（日）よりも５℃以上低くなりそうです。朝はそれほど寒くはありませんが、昼は気温が上がらないので「服装に注意」しましょう。

東京では、１４日（日）の最高気温は２８℃（７月上旬並み）ですが、１５日（月）は２０℃（４月中旬並み）と「３か月も逆戻り」しそうです。

１５日（月）予想最高気温は

東京都心（２０℃・－８℃・４月中旬並み）

横浜（２１℃・－７℃・４月下旬並み）

さいたま（２３℃・－６℃・５月中旬並み）

八王子市（２１℃・－７℃・４月下旬並み）

※都市名（予想最高気温・きょうと比較・いつ頃の気温）

また「台風のたまご」が発生する可能性が出てきました。詳しくは、

にまとめてあります。

ピンポイント予報（東京都心・横浜・さいたま・八王子 など）

３時間ごとの「天気予報・気温変化・予想降水量」です。

１４日（日）と異なり、１５日（月）は「寒さ」を感じるほどでしょう。

雨シミュレーション

１５日（月）に日付が変わるころから、雨が降り出しそうです。

通勤通学の時間帯は「本降り」の可能性がありますので、時間に余裕をもって出かけましょう。

関東甲信地方 各都市の週間予報（１５日（月）～２１日（日））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

極端に気温が下がるのは１５日（月）だけで、１６日（火）から気温が平年並みか高めになるでしょう。

１８日（木）からは「梅雨前線」が本州付近で停滞気味です、雨の日が続くでしょう。

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