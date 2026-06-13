◇陸上・日本選手権第2日 名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム（2026年6月13日）

女子800メートル決勝が行われ、日本記録保持者で3連覇の懸かる久保凛（積水化学）は2分1秒54をマークして優勝した。同種目での3連覇は、04〜06年に優勝した杉森美保以来となる20年ぶりで、史上6人目となった。

昨年の世界選手権に出場した久保は、今年3月に東大阪大敬愛高を卒業。社会人デビュー戦となった5月10日の木南道孝記念では2分7秒47で7位に沈み、思わぬ結果に号泣した。ただ、同30日のミドルディスタンス・サーキット東京大会で2分2秒76で制し、今大会の予選は2分3秒09で全体2位のタイムで通過した。

小学校時代にはサッカーをしていた久保。いとこの日本代表・久保建英（Rソシエダード）はW杯北中米大会に出場しており、日本時間15日に1次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。自身は今もサッカーに興味があり「W杯は4年に一度の大会で楽しみにしていて。でも、今回は自分も頑張らないといけないので。応援しつつ、頑張りたい」などと話していた。

今大会は愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて開催されている。