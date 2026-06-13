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ドラマ考察系YouTuberが指摘する『田鎖ブラザーズ』の盲点「第4話の事件が真犯人存在の伏線だった」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

TBS「田鎖ブラザーズ」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【田鎖ブラザーズ】第９話ドラマ考察 ふみの言おうとしたこと特定！もっちゃん犯人でないと知っている！ 岡田将生 染谷将太 タグサリブラザーズ」を公開した。動画内で同氏は、第9話の描写から「もっちゃんはとどめを刺していない」という独自の説を展開した。



動画は、もっちゃんこと茂木幸輝（山中崇）が田鎖夫婦を殺害したとされる展開について、致命傷を与えたのは別の人物である可能性を指摘している。トケル氏は、もっちゃんが実際に刺す場面が意図的に描かれていない点や、両親の遺体の傷が胸と肩の2箇所ある点に注目。「胸や肩のあたりが血に染まっている」という第1話の解説放送の描写を根拠に、犯人複数説を提唱した。また、田鎖家の母である田鎖由香（上田遥）の遺体が、もっちゃん侵入時と田鎖真（岡田将生）の発見時で向きが変わっていることからも、第三者の介入があったと推測している。



さらに、辛島貞夫（長江英和）から「自分の息子がヒトゴロシだって知ったら」と問われた際、もっちゃんが「で、でも」と口ごもるシーンについて、「俺は肩しか刺してないのに、誰かが胸を刺していると言いたかったのではないか」と分析した。そして、辛島ふみ（仙道敦子）が真に言いかけて遮られた言葉こそが、もっちゃんがとどめを刺していないという事実だったと推察している。



終盤では、「第4話で描かれた横軸の事件」と題したフリップを示しながら、過去の事件でも「とどめを刺したのは別人」という構図が描かれており、それが今回の伏線になっていると語った。緻密な考察により浮かび上がった第三者の存在について、トケル氏は現場にいた足利晴子（井川遥）がとどめを刺した可能性を示唆して動画を締めくくった。