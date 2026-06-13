ドイツ語の腕だめし！文法クイズ・ピックアップ【まいにちドイツ語】

『まいにちドイツ語』では、2026年4月号から新連載「ドリル形式でサクサク進める！ 場面で学ぶドイツ語の基礎」がスタート。ドイツ語初心者を対象に、基礎の基礎からドイツ語の文法を理解することを目的としています。



今回は、2026年6月号掲載の問題から一部抜粋します。

6月号 趣味について

【解説】

複数の主語「私たち」wirと「君たち」ihr に対する動詞の現在形を学びましょう。ihr はduの複数形で心理的距離が近い相手に対して使います。

wir「私たち」とihr「君たち」に対する動詞の現在形

【問題】次の動詞のwirに対する現在形とihrに対する現在形を表に書き入れてみましょう。

ヒント：wirに対する現在形は、基本的に不定詞と同形です。

解答間違えることなく、穴埋めができましたか？

連載では今回紹介した問題に加え、「趣味に関する語彙」「不定詞句から平叙文へ」などを学びます。

今年度の「まいにちドイツ語」では、「とにかく会話で使える表現」を学びます！ 文法でつまずきがちな人にぴったり！ 連載「季節のドイツレシピ」も！出題者

草本 晶 （くさもと・あきら）

麗澤大学外国語学部教授。麗澤大学卒業後、学習院大学の博士課程で学び、ドイツのビーレフェルト大学とコンスタンツ大学に留学した経験あり。専門は、ドイツ語教育と中低地ドイツ語。

◆『まいにちドイツ語』2026年6月号「ドリル形式でサクサク進める！ 場面で学ぶドイツ語の基礎」より