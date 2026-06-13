「最高の瞬間はこれからやってくると信じている」――。

6月9日未明に開催されたAppleの年次開発者会議『WWDC26』の基調講演。その最後を締めくくったのは、今年9月での退任を発表しているティム・クックCEOの言葉だ。彼にとって最後の基調講演となった今回、Appleが提示したのは、AI時代における「パーソナルな体験」の再定義とも言える壮大なビジョンである。

（関連：【画像】透明度を調整できるようになったLiquid GlassのUI）

長年Apple製品を追いかけ、1984年の初代Macintoshから歴代モデルを使い倒してきた筆者にとっても、今回の発表は非常に感慨深いものだった。事前の予想通り、主役となったのは「Siri AI」と「Apple Intelligence」の進化だが、そこには単なる機能追加にとどまらないAppleの明確な戦略が透けて見える。

それでは基調講演で発表された内容を総括しつつ、Appleが見据える今年の戦略を分析していこう。

■3つのテーマで語られた基調講演--まずはデザインの「読みやすさ」から

今回の基調講演でソフトウェアエンジニアリング担当SVPのクレイグ・フェデリギが掲げたテーマは、大きく3つだ。「プラットフォームの改善」「信頼性と安全性のアップデート」、そして「Apple IntelligenceとSiriの大きな飛躍」。この順番が、そのまま基調講演の流れとなった。

最初に取り上げられたのは、昨年のWWDCで導入された新デザイン言語「Liquid Glass」の改良だ。透明感を前面に押し出したLiquid Glassは、「美しいが読みにくい」という声が少なくなかった。Appleはこの批判を真摯に受け止め、今回「優れた視認性を確保するための改良」を加えた。

具体的には、UIの透明度をスライダーで調整できるようになり、ほぼ透明な状態から完全に不透明な状態まで自分好みに変更できる。macOSではサイドバーが画面の端まで広がるデザインとなり、表示領域が拡大した。サイドバー内のアイコンには色が戻され、ウィンドウの丸みなどの統一感も増している。昨年のLiquid Glassのデビューを見て「綺麗だけど使いにくそう」と感じた人には、朗報と言えるだろう。

■システム全体の高速化--アプリ起動30%、写真表示70%、AirDrop転送80%向上

「プラットフォームの改善」として、もう一つ大きく取り上げられたのがパフォーマンスの向上だ。数字が並ぶ地味なトピックではあるが、日々の使い勝手に直結する重要な改善である。

iPhoneではアプリの起動速度が最大30%向上。写真ライブラリの読み込みは最大70%高速化し、AirDropの転送速度は最大80%速くなった。これらは必要なデータを事前に読み込む仕組みや、CPUスケジューラの最適化によって実現したという。

また、Wi-Fiとモバイル通信の切り替えも賢くなった。カフェの前を通り過ぎた瞬間に勝手に接続して通信が遅くなる、いわゆる「余計なお世Wi-Fi」問題が軽減されるというのは、日常的にiPhoneを使う身としては地味にうれしい改善だ。

iOS 27はiPhone 11以降のすべての対応機種で利用できる。昨年のiOSと同様の対応範囲を維持しており、Appleが「デバイスの長寿命化」を意識していることが伝わってくる。

■「Siri AI」への大刷新--「パーソナルなアシスタント」として生まれ変わる

今回のWWDC26の最大の目玉は、やはり「Siri」の抜本的な刷新だ。新たに「Siri AI」として生まれ変わったこのアシスタントは、Apple Intelligenceを中核に据え、GoogleのGemini技術も活用することで、これまでとは次元の異なる「パーソナルなアシスタント」へと進化した。

事前のコラムでも予想した通り、「一問一答型」から「対話型・文脈理解型」への進化は劇的だ。たとえば、「サンフランシスコでスキ・ウォーターハウスのライブがあるのはいつ？」と聞き、そのまま「チケットを手に入れる方法は？」と続けるような、自然な文脈を汲み取った対話が可能になっている。Siri AIは会話の流れを記憶しており、前の発言を踏まえた上で次の質問に答えてくれる。

iPhoneでは、画面上部のDynamic Islandがアニメーション表示に変化し、Siriがユーザーの言葉を聞き取っていることを視覚的に伝えてくれる。また、返答はポップアップウィンドウを下に拡大してフルスクリーン表示に切り替えられるようになった。

さらに、専用の「Siriアプリ」も登場した。このアプリでは、デバイス間で会話履歴がiCloud経由で同期されるため、iPhoneで始めた会話をiPadやMacで続けるといった使い方も可能になる。これまでSiriとのやり取りはその場限りだったが、チャットスレッドとして保存・参照できるようになるのは大きな進化だ。

ここで見逃せないのが、Appleが「パーソナルコンテキスト（個人の文脈）」の理解を強調している点だ。Siri AIは、デバイス内にあるメッセージやメール、写真などの情報を横断的に検索できる。「写真に写っている場所の位置情報を特定」して、「最近、その近くに引っ越した友人の家を探し」、「友人の家から写真の場所まで行く経路を調べる」という流れがデモで披露された。

カメラアプリにはSiriモードが追加され、「ビジュアルインテリジェンス」が大幅に強化された。料理にカメラを向けてカロリーや栄養成分を確認したり、レシートをカメラで撮影して自分が注文したものを選んで支払うというデモが印象的だった。

AI開発において後れを取っていると指摘されることもあったAppleだが、彼らのアプローチは「世界中の知識を検索するAI」ではなく、「ユーザー個人の生活に寄り添うAI」だ。デバイス上で処理を完結させるオンデバイスAIと、安全性を担保したプライベートクラウドコンピューティングを組み合わせることで、プライバシーを守りながら強力なAI機能を提供する。これこそが、Appleが提示した「AIの最適解」と言えるだろう。

■macOS 27「Golden Gate」と、各OSに広がるAI体験

Siri AIの恩恵は、iPhone（iOS 27）にとどまらない。macOS、iPadOS、watchOS、visionOSなど、Appleのエコシステム全体に深く統合される。

次期macOSのコードネームは「Golden Gate」と発表された。Apple Silicon専用となる初めてのmacOSでもあり、Intel Macはアップデート対象から外れる。MacでもSpotlight経由でSiri AIが利用可能になり、画面上の画像や情報を参照しながら質問に答えてくれる。普段ノートタイプのMacをメインに愛用している筆者としては、このSpotlightとSiri AIの統合は、日々の作業効率を劇的に変えてくれると確信している。

Safariには、開いているタブをトピックごとに自動整理する機能が追加されたほか、欲しい機能を自然言語で説明するだけで拡張機能を作成できる「Describe an Extension」が登場した。また、パスワードアプリでは、流出した可能性のあるパスワードの変更をワンタップで自動実行する機能も追加される。

「ショートカット」アプリもApple Intelligenceによって強化される。実行したい内容を自然言語で説明するだけで新しいショートカットを作成できるようになり、「仕事から帰宅する時間を知らせたい」と入力すると、位置情報やリアルタイムのマップ情報、メッセージ機能などを組み合わせて到着予定時刻を自動で伝えるショートカットが生成される。

■写真・カメラアプリとImage Playgroundの進化にも注目

写真アプリには、AIを活用した高度な画像編集機能が追加される。不要な要素の除去や画像の拡張、構図の変更などが可能になるほか、背景に写り込んだ看板を消したり、アスペクト比を変更したりすることもできる。さらに生成AIを利用することで、被写体の周りのスペースを広げる「拡張」や、あたかも画像が3D空間内に存在するかのように視点を変更する「空間リフレーム」も可能になる。

画像生成ツール「Image Playground」も大幅に刷新された。従来はイラスト調の画像しか生成できなかったが、フォトリアルなスタイルを含む複数の生成スタイルに対応し、既存の写真をもとに画像を生成してスタイルを変更したり、前景や背景に新たな要素を追加したりすることも可能になる。

筆者が特に「Appleらしい」と感じたのは、これらのAI機能が特別なツールとしてではなく、日常的なアプリの中に自然に溶け込んでいる点だ。ホームアプリでは、防犯カメラの映像をAIが解析し、その要約を自動で生成してくれる機能も追加された。AIを使うことを意識させずに、生活を便利にする。このユーザー体験（UX）の作り込みは、さすがAppleといったところだ。

■子どもの安全を守る「ペアレンタルコントロール」の大幅強化

もうひとつ、今回の発表で時間を割いて説明されたのが、子どもの安全を守るための機能強化だ。米国小児科学会などの研究機関と協力して設計されたというこの機能群は、Appleの企業姿勢を強く示している。

時間帯ごとに利用できるアプリを制限できる新機能では、「夜9時以降はゲームアプリにアクセスできない」といった設定が簡単に行えるようになる。また、子どもが特定のウェブサイトを閲覧したい場合に保護者へ承認リクエストを送れる機能や、不適切な画像・暴力的な映像を自動で検知してぼかし処理を行う機能も導入される。

さらに、スクリーンタイム機能も強化される。年齢に基づく1日の推奨許容時間を「エンターテインメント」「ゲーム」「ソーシャルメディア」などのカテゴリごとに設定でき、時間帯や週末といった細かいスケジュールにも対応できるようになった。

AIが進化し、デジタルデバイスが生活に不可欠になる中で、子どもたちが安全にテクノロジーに触れられる環境を整えることは、プラットフォーマーとしての大きな責任だ。

■EU域内でのSiri AI提供延期--デジタル市場法という「壁」

今回の発表には、残念なニュースも含まれていた。EU（欧州連合）域内では、デジタル市場法（DMA）の影響により、iOS 27とiPadOS 27へのSiri AIの提供が延期されることが基調講演でも明らかにされた。

フェデリギは「EU域内のユーザーがiPhoneやiPadでSiri AIを利用できないことになり、非常に残念です」と述べた。EUの規制当局は、Appleが提案したいかなる解決策も受け入れなかったという。なお、EU域内のユーザーでも、macOS 27、visionOS 27、watchOS 27ではSiri AIを利用できる。

規制と技術革新のバランスをどう取るか。これはAppleだけでなく、テクノロジー業界全体が直面する難題だ。

■「One more thing」は飛び出さなかった--ハードウェア発表なしの意味

今回の基調講演を振り返るうえで、正直に認めなければならないことがある。事前のコラムで筆者が「密かに期待している」と書いた「One more thing」は、残念ながら飛び出さなかった。

Mac miniやMac StudioのM5チップ搭載モデル、A17 Pro搭載の新型Apple TV 4K、そして「homeOS」を搭載したスマートホームハブ--事前に噂されていたハードウェア製品は、今回の基調講演では一切発表されなかった。ターナス新CEOの「お披露目の場」としてのサプライズも、今回は見送られた形だ。

ただ、これは必ずしも“期待外れ”ではないと筆者は考えている。WWDCはあくまで開発者向けのソフトウェアカンファレンス。ハードウェアの発表は「おまけ」に過ぎず、今回はAppleが「ソフトウェアとAIだけで埋め尽くせる」という自信を持っていることの表れとも読める。Mac miniやApple TVについては、秋のスペシャルイベントでの発表が濃厚だろう。スマートホームハブについても、「homeOS」の準備が整い次第、改めて発表の機会が設けられるはずだ。

■ティム・クックのラストメッセージと、Appleの次なるステージ

今回の『WWDC26』を総括するならば、ハードウェアの新製品発表こそなかったものの、それ以上に大きな意味を持つソフトウェアとAIの進化が示された1時間16分だったといえる。

そして何より、ティム・クックCEOにとって最後のWWDC基調講演であったことは、Appleの歴史において重要なマイルストーンとなる。

「人々の生活を豊かにする体験を届けるために世界最高の製品を作ること。それは常に私たちの進むべき道標でした。この使命を推し進めるお手伝いができたことは、私の人生において最高の栄誉です」

クック氏のこの言葉には、スティーブ・ジョブズからバトンを受け取り、Appleを世界最大の企業へと成長させた彼の誇りと、開発者やユーザーへの深い感謝が込められていた。

9月にはジョン・ターナス氏が新CEOに就任し、Appleは新しい時代へと突入する。Siri AIとApple Intelligenceという強力な武器を手に入れたAppleが、次にどのような「世界最高の製品」を見せてくれるのか。クック氏の言葉通り、「最高の瞬間はこれからやってくる」と期待せずにはいられない。

秋の正式リリースに向け、これからの数ヶ月、Appleの動向からますます目が離せなくなりそうだ。

（文＝松山茂）