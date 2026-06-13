【HG 1/144 ガンダムダブルエックス [クリアカラー]】 2026年5月23日発売 価格：2,530円 ガンダムベース販売商品

「機動新世紀ガンダムX」に登場するMS「ガンダムダブルエックス」をクリアカラーで成形した限定アイテム「HG 1/144 ガンダムダブルエックス [クリアカラー]」が5月23日よりガンダムベース各店舗にて発売となった。

「HG 1/144 ガンダムダブルエックス [クリアカラー]」。5月23日発売。価格は2,530円。ガンダムベース販売商品

第7次宇宙戦争の決戦兵器として旧地球連邦軍によって開発された幻のMSガンダムエックスをベースに、新地球連邦軍によって開発されたガンダムダブルエックス。「機動新世紀ガンダムX」の主人公ガロード・ランによって強奪され、以降彼の機体として運用される。背面に搭載された超出力エネルギー砲「ツインサテライトキャノン」は、コロニーレーザーに匹敵する攻撃力と範囲を誇っている。

クリアカラーが美しいキットとなった

今回発売されるキットは、2013年に発売された「HG 1/144 ガンダムダブルエックス」をクリアパーツで成形したもの。主なカラーは乳白色となり、胸部の紺色はクリア成形となったことで光が透けると青く見え、通常カラー以上にガンダム然としたヒロイックな印象に見えるのも面白いところ。また関節部のパーツはメタリックの成形色を採用している。

透けている装甲はライティングによってイメージが変わる

各部のエネルギーラジエータープレートの展開ギミックを搭載

機体の象徴となるツインサテライトキャノンと背部の大型パネル、エネルギーラジエータープレートは写真のように展開が可能。展開したパネルにはホイルシールを採用し、反射して輝く様子を再現している。発射時のポージングを可能とするための可動ギミックも備えられた完成度の高いキットだ。

これはツインサテライトキャノンのリフレクターを展開した状態

リフレクターは展開時も可動し角度を変えられる

こちらがパッケージ

6月12日現在、ガンダムベースの主要店舗の在庫は潤沢となっている。在庫数は順次変動するので、購入予定の人は公式サイトをご確認いただきたい。

(C)創通・サンライズ