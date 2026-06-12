年に一度の美しさを今年も！ 「ミラノコレクション２０２７」をチェック
カネボウ化粧品のプレミアムブランド「ミラノコレクション」から、「ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２７」（1万450円※編集部調べ）と「ミラノコレクション ドレスアップクリーム２０２７」（8800円※編集部調べ）が登場します。予約は5月19日から受付開始し、11月28日に数量限定で発売されます。
ミラノコレクションといえば、毎年デザインとテーマを変えながら発売される、年に一度の特別なフェースパウダー。イタリア・ミラノの建築美や街並みに着想を得て、「アニバーサリープレートのように、毎年新しいデザインが出るのを楽しみに待つ」コレクションとして歴史を重ねてきたシリーズです。
■「ひと塗りで、カバーも透明感も。女神カバーおしろい」
ミラノコレクションの中心にあるのは、やはり「フェースアップパウダー」です。1991年の誕生以来、ミラノコレクションは年に一度だけ登場する特別なフェースパウダーとして、多くの愛用者に支持されてきました。毎年異なるテーマとデザインをまとい、使い終えたあとも手元に残しておきたくなるような容器の美しさも、シリーズの大きな魅力。
2027年版の「ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２７」は、「ひと塗りで、カバーも透明感も。女神カバーおしろい」を掲げています。毛穴や色ムラを自然にカバーしながら、厚塗り感ではなく、ベールをまとったような透明感のある仕上がりを目指したフェースパウダー。つけたての美しさが朝から夕方まで続くことも訴求されており、メイクの仕上げに使うことで、肌印象を整えてくれます。
さらに2027年版は、カネボウ化粧品創立90周年を記念した特別なデザインが完成。スワロフスキーR・クリスタル付きのコンパクトで、煌めくゴールドと澄んだクリスタルブルーを組み合わせた、記念年にふさわしい華やかな仕上がりです。毎年コレクションしている人にとっても、2027年のコレクションは特別なものになりそう。
■「ミラノコレクション ドレスアップクリーム２０２７」も同時展開
今回注目したいのが「ミラノコレクション ドレスアップクリーム２０２７」との同時展開です。ミラノコレクションは、やはりフェースアップパウダーがメインアイテム。一方で、化粧下地であるドレスアップクリームも忘れてはいけません。肌に光を仕込み、フェースアップパウダーの仕上がりを引き立てるアイテムとして位置づけられてきました。
2027年版では、このフェースアップパウダーとドレスアップクリームの予約・発売時期が同じです。これはフェースアップパウダー単体の美しさに加え、下地から仕上げまでを一連のベースメイク体験として提案するため。
肌に光を仕込み、ほのかな血色感と透明感のある印象へ導く化粧下地。そこにフェースアップパウダーを重ねることで、パウダーののりやもちを高めてくれます。
フェイスだけでなく、デコルテまで使用できるので、表情全体が明るく見えるのも特徴。ふんわりと広がるホワイトリリーの香りで毎日の気分も上げてくれそうです。
■期間限定特典や２品購入プレゼントキャンペーンも
7月31日（金）迄の予約で今年だけの特別なオリジナルペーパーバッグに商品が入れられるほか、「フェースアップパウダー２０２７（GR含む）」と「ドレスアップクリーム２０２７」、両方を購入した人の中から1万名様に抽選で「竹宝堂製のミラコレ特製フェースブラシ」がプレゼントされるキャンペーンも実施。
長年愛されてきた「おしろい」の魅力を守りながら、ベースメイク全体の完成度を高めてくれる「ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２７」と化粧下地「ミラノコレクション ドレスアップクリーム２０２７」。現在予約受付中です。