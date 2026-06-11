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竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「アメリカのトマホークが足りない！？日本の調達に遅れも・・・」と題した動画を公開した。動画内で竹田氏は、アメリカのミサイル不足による日本への影響を取り上げ、日本の防衛装備品の調達におけるリスク分散の重要性について解説した。



竹田氏は冒頭、アメリカのシンクタンク「戦略国際問題研究所（CSIS）」の発表を引用し、アメリカ軍が対イラン軍事作戦などで巡航ミサイル「トマホーク」を大量に消費したことを紹介。作戦前の水準に回復するまでに最長で2031年前半までかかる可能性があると説明した。



さらに、英紙「フィナンシャル・タイムズ」の報道を引き合いに出し、日本が調達を計画している最大400発のトマホークについても、納入が大幅に遅れる見通しをアメリカ政府が日本側に伝えたと言及。「今日日本に売るトマホークはねえって言われちゃってですね、困っちゃったなというね」と苦笑交じりに語った。この事態を受け、竹田氏は「やっぱり自前で作る部分も必要になってくる」「なんだかんだ言って日本が自前で作っているということが力になる」と強調し、兵器の国産化の重要性を強く訴えた。



一方で、全てを日本産にこだわることにも警鐘を鳴らす。「もし有事があったときに、自前で作っている分だけだったらアメリカから買うことできませんよね」と述べ、いざという時の融通性を確保するためには、アメリカ製の兵器を運用できる体制を平時から維持しておくことも必要だと指摘。最終的に「自分で作り、アメリカからも買う。これが一番バランスがいい」と結論づけ、先行きが不透明な国際情勢において、兵器調達の「リスク分散」を徹底するべきだと語った。