Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572.T>が堅調に推移している。同社はきょう、複数の専門解析ＡＩを統合し、衛星画像解析からレポート作成など一連の分析業務を自動化する生成ＡＩ基盤「Ｚｅｕｓ」を１５日から提供すると発表。これが株価の支えとなっているようだ。



Ｚｅｕｓは、機密性の高い環境でも利用できるよう、オンプレミス環境で動作する「Ｚｅｕｓ Ｅｄｇｅ」と、クラウドで動作が可能な「Ｚｅｕｓ Ｃｌｏｕｄ」の２形態で提供。今後はＺｅｕｓが統合するインテリジェンス領域を順次拡大し、現在の衛星画像・通信、電磁波・インターネット上の公開情報に加え、船舶・航空機の動態データ（船舶自動識別装置など）、各種センサーデータへと対応を広げ、地理空間情報にとどまらない包括的なマルチインテリジェンスの実現を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS