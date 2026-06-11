グローバルサッカーコンテンツメディアScore90が11日、2026年北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグF組の統合ベストイレブンを公開した。F組には日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが属する。

今回のベストイレブンに日本の選手は一人も含まれなかった。オランダの選手が9人、スウェーデンの選手が2人で、チュニジアの選手も入らなかった。

4−3−3フォーメーションでFWにヴィクトル・ギェケレシュ、アレクサンデル・イサク（以上スウェーデン）、ドニエル・マレン（オランダ）が並んだ。MFにはティジャニ・ラインデルス、ライアン・グラフェンベルフ、フレンキー・デ・ヨング（以上オランダ）が、DFとゴールキーパーにはネイサン・アケ、ヴィルジル・ファン・ダイク、ミッキー・ファン・デ・フェン、デンゼル・ダンフリース、バルト・フェルブルッヘン（以上オランダ）が名を連ねた。

日本は今回の選定基準となった選手別の星評価でも平均2．9点と、オランダ（3．7点）、スウェーデン（3．0点）を下回った。日本は星4つのトップ級に含まれた選手もわずか1人だった。久保建英が星4つで日本のプライドを保った。