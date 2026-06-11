全日本ローイング「初のデッドヒート」の裏側

東京2020パラリンピックの舞台となった海の森水上競技場で、第104回全日本ローイング選手権・パラローイング種目が開催され、激しい首位争いが見るものを熱狂させた。

有安・下村ペア、信頼が生んだ逆転劇

６月６日に行われたPR3男子ペア決勝。この日は、水上が強い横風にさらされるタフなコンディションとなった。唐津ボートクラブ（有安諒平／下村朋孝）は、前日の予備レースでは３クルー中３位。競技歴わずか半年の新人で片下腿義足の下村がバウ（艇の進行方向・前方）を担当し、視覚障がいのある有安がストローク（後方）でオールを操作する。

左右の漕手がそれぞれ1本のオールを操るペア種目では、２人の出力にわずかでも差があれば、艇を直進させることすら難しい。スタート直後、彼らはなかなか直進できず苦戦を強いられた。

今年３月にはパラノルディックスキー日本代表としてミラノ・コルティナ冬季大会に出場したマルチアスリートの有安（左）とパラ陸上競技から転向した下村

下村は片足義足のためレンジ（漕ぐ幅）がどうしても狭くなってしまう。そこを、有安が歩み寄り、お互いの長さをすり合わせて1本を強く漕げるところを探していった。

まっすぐ進めなくても有安はポジティブだった。前日の予備レースでは、左側を漕ぐ下村の出力の比重が高かったが、この日の決勝は、右側を漕ぐ有安に負荷がかかる風が吹いていた。「このコンディションなら、（経験の浅い）下村選手よりも僕が頑張ればいいだけ。ラッキーだった」と有安は振り返る。２人でしっかり練習を積んできた自信も後押しし、レース終盤は「自然にギアが上がっていった」。

同学年のペアは、声をかけ合いながら息の合った漕ぎを見せた

身体の限界が近づく1500mを過ぎ、前を行く倶楽部KBC（佐野靖典／西岡利拡）との距離が近づいていくと、「ここは１本１本確実に」と有安が下村に声をかける。

負けん気が強いという下村も、このときは逸る気持ちを抑えていた。「初めてのレースだった昨日は、勝ちたい気持ちが先走ってしまった。今日はそれを内に秘め、自分の漕ぎに集中した」

手前の唐津ボートクラブが逆転した

フィニッシュ手前の観客がいるエリアで唐津ボートクラブが倶楽部KBCを抜き去った。

その後、フィニッシュ直前でブレードがブイに当たるアクシデントがあったものの、艇が止まることはなかった。そのままフィニッシュラインを通過し、見事な逆転勝利を飾った有安と下村は、拳を突き合わせて互いの健闘を称え合った。

有安はほっと胸をなでおろし、下村は「楽しく漕ぐことができて結果もついてきた」と、充実感に満ちた笑顔を見せた。

８月に世界選手権（オランダ）を控え、この後には選考会も予定されている。パラローイング日本チームの育成指定選手である下村は、PR3 舵手つきフォアで初の日本代表を狙う。「このいい流れに乗って、（強化指定選手で代表有力候補の）有安さんと同じ艇にまた乗れるようにがんばりたい」と気合を入れた。

昨年優勝の倶楽部KBCはベテランの西岡（写真左）が引っ張ったが……３位は、魚崎ローイングクラブの瀬戸僚太（写真左）と森本健太郎圧倒的なストロークで森が王者に

全日本のパラローイングにおいて、３クルーが出艇したのは今回が初めて。昨年は２クルーの出艇にとどまり、タイム差も開いていただけに、今回は見応えのあるレースとなり、関係者らも喜びを隠しきれない様子だった。

男子シングルスカルはPR1クラスの第一人者・森が優勝した

養和会の森卓也が優勝したPR1男子シングルスカルは、２クルーでレースを実施。全日本で正式にパラのレースが実施されるのは３回目であり、パリ2024パラリンピックにパラローイング日本代表として唯一出場した森は、国内で大会に出場できる喜びをこう語る。

「以前は国内に大会がなく、わざわざ海外まで行って出場する状態だったのが、国内で戦える環境を作ってもらえているのがありがたい。これを途切れさせないように、２クルーが３クルー、４クルーと増えていき、最終的に６レーンすべてが埋まるようになれば、競技の盛り上がりもまったく違うだろうなと思います」

2021年に競技を始めた51歳の森は、2023年に車いすの陸上競技から転向してきた百武強士（唐津ボートクラブ）について、「後輩に教えてあげたい気持ちも、ライバルがいる怖さも両方ある」と語る。タイム差は3分弱あったが、先にフィニッシュした後も、百武に檄を飛ばす姿が印象的だった。

現在の最大の目標は「１日でも早く日本代表の合宿に参加できるタイムを出すこと」と百武

これまではケガが多く、思うような基礎練習を積めずにレースに臨むことを余儀なくされていた森は、この1年間、ケガがなく、1本ずつできるだけゆっくり長くオールを使う効率のいい動き方を練習できていると言い、「初めて自分の成長を実感できている」と手ごたえを語る。

森は力強くオールを漕ぎ進める

「これを続けてもっと正確さを出し、ロサンゼルスパラリンピックにつなげたいなと思います」

国内に生まれた「競い合える環境」を追い風に、選手たちはこれからも力強く進み続ける。

第104回全⽇本ローイング選⼿権⼤会・PR3男子ペアの表彰

text by Asuka Senaga

photo by X-1