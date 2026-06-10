『ドリームジャンボ宝くじ』当せん番号決定 1等前後賞5億円
毎年恒例の「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）、「ドリームジャンボミニ」（第1107回全国自治宝くじ）の抽せん会が10日、NHK大阪ホールで開かれ、当せん番号が発表された。
【写真】1等は3億円！宝くじ当選番号【一覧】
1等賞金が3億円。1等の前後賞が各1億円で、1等・前後賞合わせて5億円となる。支払期間は2026年6月16日から2027年6月15日まで。
今回の「ドリームジャンボ宝くじ」は、1等3億円が12本、前後賞1億円が24本、2等1億円が12本、3等100万円が480本。「ドリームジャンボミニ」は、1等5000万円が25本、1等前後賞2500万円が50本、2等100万円が50本となっている。
当せん番号は以下の通り。
◇ドリームジャンボ宝くじ
【1等 3億円】79組171623
【前後賞 1億円】1等の前後の番号
【組違い賞 10万円】1等の組違いの同番号
【2等 1億円】83組142005
【3等 100万円】組下1ケタ4組190098／7組108640／6組142308／6組160069
【4等 5万円】下4ケタ0206
【5等 1万円】下3ケタ863／852
【6等 3000円】下2ケタ98
【7等 300円】下1ケタ7
◇ドリームジャンボミニ
【1等 5000万円】組下2ケタ58組112994／組下2ケタ11組105945／組下2ケタ3組108924／組下2ケタ95組193982／組下2ケタ72組134106
【前後賞 2500万円】1等の前後の番号
【2等 100万円】組下1ケタ9組164878
【3等 3万円】下4ケタ8218／2939／2632
【4等 1万円】下3ケタ878／737／429
【5等 3000円】下2ケタ23
【6等 300円】下1ケタ9
【写真】1等は3億円！宝くじ当選番号【一覧】
1等賞金が3億円。1等の前後賞が各1億円で、1等・前後賞合わせて5億円となる。支払期間は2026年6月16日から2027年6月15日まで。
今回の「ドリームジャンボ宝くじ」は、1等3億円が12本、前後賞1億円が24本、2等1億円が12本、3等100万円が480本。「ドリームジャンボミニ」は、1等5000万円が25本、1等前後賞2500万円が50本、2等100万円が50本となっている。
◇ドリームジャンボ宝くじ
【1等 3億円】79組171623
【前後賞 1億円】1等の前後の番号
【組違い賞 10万円】1等の組違いの同番号
【2等 1億円】83組142005
【3等 100万円】組下1ケタ4組190098／7組108640／6組142308／6組160069
【4等 5万円】下4ケタ0206
【5等 1万円】下3ケタ863／852
【6等 3000円】下2ケタ98
【7等 300円】下1ケタ7
◇ドリームジャンボミニ
【1等 5000万円】組下2ケタ58組112994／組下2ケタ11組105945／組下2ケタ3組108924／組下2ケタ95組193982／組下2ケタ72組134106
【前後賞 2500万円】1等の前後の番号
【2等 100万円】組下1ケタ9組164878
【3等 3万円】下4ケタ8218／2939／2632
【4等 1万円】下3ケタ878／737／429
【5等 3000円】下2ケタ23
【6等 300円】下1ケタ9