MIYASHITA PARKの屋上で「SAMURAI BLUE祭」開催

日本代表は現地時間6月12日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に出場するため、アメリカ入りしている。

史上初のベスト8進出への期待がかかるなか、日本でもW杯を戦う日本代表を盛り上げようと、「SAMURAI BLUE祭」が11日から28日にかけて、東京都渋谷のMIYASHITA PARKで行われる。

「SAMURAI BLUE祭」では、MIYASHITA PARKの屋上をお祭りエリアとして装飾し、イベントも行う。またブースや出展もあり、お祭りらしく縁日ブース、そして日本代表を応援する青にこだわったフードが提供される予定だ。

そして9日には、日本代表の公式Xアカウントがコンテンツの一部を紹介。青をイメージしたオリジナルフードメニュー「アオメシ」は、インパクトのある食べ物が並んでいる。

SNSでは「『アオメシ』って名前のセンスが好きすぎる」「最高に魅力的」「これは行きたくなる」「気分が上がりそう」「想像以上に内容盛りだくさん」「いろがやばい」「すんごい色」「祭りだ」「BLUEがすごい！」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）