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「反日教育を行なっている国には行くな」中国旅行9割減の裏で加速する台湾・タイへの需要シフト

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【当然の結果】日本人の中国旅行が9割減！台湾＆タイ人気の裏で中国離れ加速【チャイナリスク】」を公開した。動画では、日本人の中国への旅行客が9割減少したというニュースを取り上げ、その背景にある多様なリスクと他国への需要シフトについて自身の見解を力強く語っている。



動画の序盤、日本人の中国旅行が激減したという報道に対し、氏は「結論から言うと、もう行かなくて良いよ」とバッサリ。最大の要因として「安全面への不安」を指摘した。日本人学校の児童がターゲットにされた襲撃事件が相次いでいる現状に触れ、「中国では日本人を狙った襲撃事件が起きている」とその異常性を強調し、「私は安全だった」と中国を擁護する一部の意見を真っ向から否定している。



さらに、独自の通信・決済システムへの不安を挙げた。現地では現金や世界的な地図アプリが使用できず、独自のアプリを導入しなければならない。氏はこれを「自身のスマートフォンに情報を抜かれる可能性のあるよく分からないアプリを入れなければならない」と危険視し、中国観光は旅行初心者には全くお勧めできないと警鐘を鳴らした。これらの理由から、旅行者の需要は台湾やタイ、マレーシアなど近隣のアジア諸国へシフトしていると分析している。



動画の終盤では、日本の製薬会社の社員が拘束された事件を例に挙げ、「理由も分からずに拘束されるリスクが十分にある」と不当拘束の危険性を説明。最後に、限られた予算で旅行先を選ぶ現代において「反日教育を行なっている国には行くな」と強く提言し、安全に楽しめる旅行先を慎重に選ぶべきだとして動画を締めくくった。