3,000万円超の借金を告白…内藤大助、ジム経営の現在
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ABEMA NEWSチャンネルにて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。このたび、ABEMAの密着企画「NO MAKE」では元WBC世界フライ級王者・内藤大助の“イマ”に独占密着。この模様はABEMAにて全編無料配信中。
番組では、内藤が１年前に東京・亀戸にオープンしたフィットネスジム「EL FINITO（エル・フィニート）」を訪問し、会員と向き合う姿に密着。現在内藤は、フィットネスジムの経営に奮闘しているが状況は厳しいようで、「借金してます、めちゃくちゃ借りてます。3,000万円は超えてるよ」と告白。「毎月の支払いだけでも、（借金の）支払いと（ジムの）家賃じゃないですか。だから（手元に）残らない」と開業資金の返済に追われるシビアなリアルを明かした。現在の生活費については「芸能事務所から入る仕事とか。１本でも２本でもあれば本当にありがたいし、あとは貯金ですわ」と切り崩しながらやりくりをしており、「ここが正念場だ」と気を引き締める。そんな内藤は、現在の会員数を維持するため「気遣ってんだ。俺会員さんに気を遣ってる」と接客にも奮闘。細やかな気配りで会員とのコミュニケーションを大切にする様子が映し出された。
ジムでの営業を終えた後、近くの飲食店でボクサー時代の話を聞くと、話題は2007年の初めての防衛戦で亀田大毅と対戦し、相手の反則行為で判定勝ちとなった“反則騒動”の一戦へ。内藤は、「本当にあの時の試合はブチギレ寸前」「大毅選手は強かった。もっと楽にパンチが当たると思ったけど当たりませんでした」と当時を回顧。一方で、「ただ残念だったのは、反則をしてきた」「もったいない、なんでこんなことするんだろうと思った」と本音を漏らしつつも、「あの兄弟すごいよ。みんな才能ありますわ」「３人とも世界チャンピオンですよ」とその実力を称賛。また、試合から数日後には亀田本人から直接謝罪を受けたという裏話も披露。さらに数年後には、都内の飲食店で偶然鉢合わせたこともあったといい、「気まずいなと思ったんだけど、このまま見て見ないふりも嫌だなと思って」と自ら声をかけに行ったと明かす。その時の相手の反応について「全然試合の時の大毅じゃない」「演出がすごいあったんだろうなって今では思ってる」と振り返り、「僕は今、全然何もないですよ。亀田兄弟に対して、ないですよ」とわだかまりが消えた現在の心境を語った。
また、ジムで会員と一緒に自らも筋トレに励む内藤にその理由を尋ねると、「奥さんの前でずっとかっこいいままでいたいもん」「腹が出てダサい格好してたら釣り合わないし、奥さんに『かっこいい、ダイさんステキ』って思われたい。奥さんにモテたい」と２歳年上の愛妻への熱い思いを口にする場面も。番組ではそのほかにも、プロデビューしたての頃に出会った奥さんとの馴れ初めや苦労をかけた妻へ世界王者になった際に伝えた「専業主婦になってください」という男気あふれるエピソード、さらには息子たちに「『ボクシングやる？』って聞いたことがある」と語った微笑ましい親子のやり取りなども吐露。プロボクサーを育成したいという密かな願望など内藤大助の素顔に迫る密着の全貌は、ABEMAにて無料で視聴可能。
（C）AbemaTV, Inc.
番組では、内藤が１年前に東京・亀戸にオープンしたフィットネスジム「EL FINITO（エル・フィニート）」を訪問し、会員と向き合う姿に密着。現在内藤は、フィットネスジムの経営に奮闘しているが状況は厳しいようで、「借金してます、めちゃくちゃ借りてます。3,000万円は超えてるよ」と告白。「毎月の支払いだけでも、（借金の）支払いと（ジムの）家賃じゃないですか。だから（手元に）残らない」と開業資金の返済に追われるシビアなリアルを明かした。現在の生活費については「芸能事務所から入る仕事とか。１本でも２本でもあれば本当にありがたいし、あとは貯金ですわ」と切り崩しながらやりくりをしており、「ここが正念場だ」と気を引き締める。そんな内藤は、現在の会員数を維持するため「気遣ってんだ。俺会員さんに気を遣ってる」と接客にも奮闘。細やかな気配りで会員とのコミュニケーションを大切にする様子が映し出された。
また、ジムで会員と一緒に自らも筋トレに励む内藤にその理由を尋ねると、「奥さんの前でずっとかっこいいままでいたいもん」「腹が出てダサい格好してたら釣り合わないし、奥さんに『かっこいい、ダイさんステキ』って思われたい。奥さんにモテたい」と２歳年上の愛妻への熱い思いを口にする場面も。番組ではそのほかにも、プロデビューしたての頃に出会った奥さんとの馴れ初めや苦労をかけた妻へ世界王者になった際に伝えた「専業主婦になってください」という男気あふれるエピソード、さらには息子たちに「『ボクシングやる？』って聞いたことがある」と語った微笑ましい親子のやり取りなども吐露。プロボクサーを育成したいという密かな願望など内藤大助の素顔に迫る密着の全貌は、ABEMAにて無料で視聴可能。
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