平野ノラ、カッサ施術後の“観覧注意”ショット公開
お笑いタレントの平野ノラが８日までにオフィシャルブログを更新。カッサにハマったことを報告し、“観覧注意”の施術後写真を公開した。
５日に更新したブログで、「歯医者やマッサージ」と体のケアに時間を充てたことや「高濃度ビタミンC点滴」と腕に点滴のルートを確保した写真、点滴バッグの写真を公開した平野。「頭皮用の強めのカッサを注文！ めちゃくちゃ楽しみ」と頭皮ケア用のアイテムについても触れていた。
翌６日は「カッサにハマる！観覧注意！！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「メンテナンス」と切り出し、「体の疲れがなかなか取れない」「頭から首にかけて張っている」と不調を明かした上で、「この感じはマッサージではなくカッサだわ！と言う事で頭から全身しっかり施術してもらいました！」と報告。
平野は「この後、観覧注意です！」と呼びかけながら、「カッサの後に浮き出た瘀血（おけつ）老廃物が表面化した証拠がなかなか衝撃です！！」と説明するとともに、 背中や肩周りに赤紫色の跡が広がった施術後の写真を公開。
「痛みはそこまでないのですがスッキリします！」「赤いとこは瘀血が溜まっていたところです」と施術後の感想をつづり、「瘀血とは： 東洋医学において、血流が滞りドロドロになった状態や、不要になった古い血液・老廃物のことを指します。万病の元とも言われています」と説明。
さらに、「サロンで使われてるカッサが万能で買いました！水牛の角です」と明かし、施術で使用されたカッサや説明資料の写真も公開。「しばらく続けてみます」と意欲を見せた。
最後は「バブ子の頭にもカッサでマッサージするととても気持ちいいと言ってます」と５歳の娘の反応も紹介し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「マッサージは気持ちがいいですね」「えーーなにこれーーめちゃくちゃ興味あります」「もっと色々詳しく願います！」「衝撃写真でした!!」 「カッサで背中スリスリして貰ったら気持ちいいだろうなぁ」「この瘀血は、どれくらいで引くのですか？」などの声が寄せられている。
５日に更新したブログで、「歯医者やマッサージ」と体のケアに時間を充てたことや「高濃度ビタミンC点滴」と腕に点滴のルートを確保した写真、点滴バッグの写真を公開した平野。「頭皮用の強めのカッサを注文！ めちゃくちゃ楽しみ」と頭皮ケア用のアイテムについても触れていた。
平野は「この後、観覧注意です！」と呼びかけながら、「カッサの後に浮き出た瘀血（おけつ）老廃物が表面化した証拠がなかなか衝撃です！！」と説明するとともに、 背中や肩周りに赤紫色の跡が広がった施術後の写真を公開。
「痛みはそこまでないのですがスッキリします！」「赤いとこは瘀血が溜まっていたところです」と施術後の感想をつづり、「瘀血とは： 東洋医学において、血流が滞りドロドロになった状態や、不要になった古い血液・老廃物のことを指します。万病の元とも言われています」と説明。
さらに、「サロンで使われてるカッサが万能で買いました！水牛の角です」と明かし、施術で使用されたカッサや説明資料の写真も公開。「しばらく続けてみます」と意欲を見せた。
最後は「バブ子の頭にもカッサでマッサージするととても気持ちいいと言ってます」と５歳の娘の反応も紹介し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「マッサージは気持ちがいいですね」「えーーなにこれーーめちゃくちゃ興味あります」「もっと色々詳しく願います！」「衝撃写真でした!!」 「カッサで背中スリスリして貰ったら気持ちいいだろうなぁ」「この瘀血は、どれくらいで引くのですか？」などの声が寄せられている。