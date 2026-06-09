ヒロミ、自身の睡眠中に…妻・松本伊代のまさかの行動明かす「ママが『死んでるのかな？』と思って…」
タレントのヒロミ（61）が、9日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に生出演。あまりの寝つきの良さに家族から心配されていると語った。
【写真】「お顔が似てる」松本伊代＆ヒロミ＆息子たちの“顔出し”家族4ショット
この日番組では、日本人の5人に1人が何らかの問題を抱えていると言われる“睡眠”について特集。今月から医療機関が「睡眠障害内科」「睡眠障害小児科」などを掲げることができるようになったことを紹介した。
するとヒロミが「僕は本当にすぐ寝ちゃう。申し訳ないくらい早いんですよ」と告白。さらに「いびきもなくて動かない」と語り、眠りについた姿勢のまま目覚めると明かした。
そのため家族から心配されることもあるそうで、「うちのママが本当に『死んでるのかな？』と思って、たまにこうやるらしいんだけど。あまりにも動かないから」と妻の松本伊代（60）に呼吸の確認をされることをジェスチャーを交えて伝えた。
【写真】「お顔が似てる」松本伊代＆ヒロミ＆息子たちの“顔出し”家族4ショット
この日番組では、日本人の5人に1人が何らかの問題を抱えていると言われる“睡眠”について特集。今月から医療機関が「睡眠障害内科」「睡眠障害小児科」などを掲げることができるようになったことを紹介した。
するとヒロミが「僕は本当にすぐ寝ちゃう。申し訳ないくらい早いんですよ」と告白。さらに「いびきもなくて動かない」と語り、眠りについた姿勢のまま目覚めると明かした。
そのため家族から心配されることもあるそうで、「うちのママが本当に『死んでるのかな？』と思って、たまにこうやるらしいんだけど。あまりにも動かないから」と妻の松本伊代（60）に呼吸の確認をされることをジェスチャーを交えて伝えた。