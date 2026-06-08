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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「素敵な夫婦にインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、60代の夫婦が同じ職場で働くことになった経緯や、飲食業の魅力、そして「あの世に持っていけない」と語る潔い人生哲学を明かしている。



街中でインタビューに応じた63歳の夫と56歳の妻。現在は夫がキッチン、妻がホールを担当し、同じ飲食店で働いているという。数ヶ月前に以前の職場を辞めて一緒に働き始めた理由について、夫は「歳が歳だから先がないから」と笑い交じりに語り、「最後は一緒に働きたい」と飾らない言葉で打ち明けた。



飲食業を選んだ理由について、夫は「好きだっていうだけ」と答え、板前修行を描いたドラマ『前略おふくろ様』への憧れがあったと振り返る。一方、実家が飲食店だったという妻は「最初は結局大嫌いで」と意外な過去を口にした。しかし、接客を通じてお客様と接するうちに笑顔になれることに気づき、それが魅力に変わったという。仕事のやりがいについては、夫婦揃って「美味しい」と言ってもらえることだと笑顔を見せた。



また、夫婦円満の秘訣を問われると、夫は「お互いに友達がいないから。2人でいるしかない」と笑いを誘いつつ、「老い先短くなってくると、男は感謝に変わってくる」と妻への想いを語る。さらに貯金額を聞かれると、「ないです。あの世に持っていけないからね」と即答。仕事を辞めてゆっくりしたいという願望も「ないですね。動けるうちは行き当たりばったり」と言い切った。



昭和の時代を生き抜いてきたたくましさと、長年連れ添った夫婦ならではの揺るぎない関係性が存分に伝わってくる対話となっている。