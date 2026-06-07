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【号泣】「無理だと思っていた」余命宣告を乗り越えたハムスターの姿に涙腺崩壊

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】」が、『【祝】苦難を乗り越え、七夕ベイビーが1歳11ヶ月になりました～ジャンガリアンハムスター』と題した動画を公開しました。動画では、七夕生まれのジャンガリアンハムスターのきょうだいたちが、元気に1歳11ヶ月を迎えた様子が収められています。



動画冒頭、おやつを囲んで大集合するハムスターたち。まずはぽやぽやとした雰囲気のホワイトモカお兄ちゃんが登場します。生後9ヶ月で最愛の弟と別れ、自身も1歳1ヶ月の時に体調を崩して旅立ちかけたものの、見事に乗り越えました。飼い主を見かけるとすぐに駆け寄り、手の上に乗ってリラックスする姿を見せています。



続いて登場するのは、ぷらりねお姉ちゃんです。体を床に密着させる「ぺしゃぺしゃ属性」は今も健在。怖がりそうな見た目に反して、大きな体で他のハムスターにぐいぐいと突撃していく元気いっぱいな一面を披露しました。



そして、コンパナ姐さんも元気な姿を見せます。1歳半の時に肺水腫の宣告を受け、飼い主は「本当は1歳11ヶ月も無理だと思っていました」と胸中を明かしました。2歳を迎えるのは本当に厳しいと感じながらも、みんなと一緒にお祝いしたいという強い思いが語られています。今も回し車を懸命に回す姿からは、生きる力が感じられます。



動画の終盤では、一足先に旅立った弟こふれを含め、全員が元気に飼い主の手の上に乗る愛らしい姿が映し出されました。苦難を乗り越えて生き抜く小さな命の力強さと、飼い主の深い愛情が伝わる、癒やしと感動の映像となっています。