ワールドカップ開催が目前に迫った5月31日、サッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合がMUFGスタジアム（国立競技場）で行われていた。試合後半、日本代表の小川航基がゴールを決め、1-0で無事に勝利を収めると全サポーターが歓喜した。観客席でブルーのユニフォームに身を包んだこの男もまたその1人、人気アイドルグループ『なにわ男子』のメンバー長尾謙杜（23）である。

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試合観戦を終え、熱狂渦巻くサポーターを掻き分けながら事務所の送迎車に乗り込んだ長尾。時を同じくして、ある2人組の女性も試合観戦を終え、スタジアムから出てくる。それぞれでスタジアムを後にした男女だが、向かった先は同じ高級マンションだった。

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2021年にデビューしたなにわ男子。今年1月には東京ドーム、京セラドーム大阪で単独ドーム公演を成功させ、記念すべき5周年イヤーを幸先よく走り出した。そんなグループの最年少メンバーとして活躍するのが長尾だ。



長尾謙杜（事務所HPより）

「アイドルのイメージが強い長尾ですが、俳優としても高い評価を得ています。幼少期に演技教室に通っていたこともあり、アイドルらしからぬ演技力を発揮。昨年は4本もの映画に出演、今年2月に公開された映画『木挽町のあだ討ち』ではメインキャストとして柄本佑や渡辺謙と肩を並べた」（スポーツ紙記者）

サッカー日本代表の試合観後に…

サッカー好きを公言している長尾は、ワールドカップサッカー日本代表のアウェイユニフォームのビジュアルに起用されたばかり。冒頭の日、日本代表の試合観戦を終えた長尾の次の「試合」はすぐにキックオフとなった――。

都内の高級マンションに入ってからしばらくして、ふたたび姿を現した長尾。その後ろをぴったりマークするように、先ほどの2人組の女性も一緒にマンションから出てきた。呼んでいたタクシーに3人で乗り込み、飲食店とバーをハシゴしたのだった。

長尾と一緒にマンションを出入りし、行動を共にするこの女性たち。そのうちの一人こそ、長尾の交際相手だという。2人の交際を知る人物が語る。

「元E-girlsのメンバーで現在インフルエンサーとして活躍する稲垣莉生さん（27）です。2人は昨年冬頃から交際に発展しています」

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長尾と稲垣はどこで出会ったのか。そして、2人と行動を共にしていたもう一人の女性の正体、2人の交際の様子、国立競技場デートの顛末とは？ 現在配信中の「週刊文春 電子版」では、長尾と稲垣の“国立競技場デート写真”と共に、2人の交際について詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）