６月の不調「雨が多くて気分が沈む」「暑い日も多く汗をかく」

「雨が多くて気分が沈む」「祝日がなく息抜きできない」「髪形が決まらない」「食中毒に気を遣う」「暑い日も多く汗をかく」「洗濯物が乾きにくい」…ジメジメした天気に、梅雨入りした大阪の街では “６月のイヤなところ”が聞かれました。

【写真を見る】１つでも当てはまったら要注意「六月病予備軍」チェックリスト

梅雨のジメジメに心身の不調を感じる人が多い６月。五月病ならぬ「六月病」という言葉があります。

専門家が「うつ病の入り口みたいな言葉でも表せる」という「六月病」。「五月病」と何が違うのか？サインや対処法は？人形町メンタルクリニックの勝久寿院長に聞きました。

「六月病」とは医学的な病名ではなく、４月のストレスをきっかけに６月に起こる心身の不調の通称です。

あるアンケートでは約２０%の人が「六月病」を自覚しています。

＜現在の職場で「六月病」を感じたことがあるか＞

▼感じたことがある ２０％

▼感じたことはない ８０％

（マイナビ調べ ２０代～５０代の正社員１万８４６４人）

このアンケートでの「六月病」とは、新年度の業務や環境に一定程度慣れたあと、６月前後に仕事や私生活のモチベーションの低下や疲労感などを自覚する状態です。

４月のストレス⇒５月に我慢⇒６月に表面化

人形町メンタルクリニックの勝久寿院長は「六月病」について、「４月の環境変化によるストレスの影響が６月になって表面化することがある」と指摘。

４月は転勤・異動・昇進・引っ越しなど環境変化によるストレス要因が多く、それが表面化するのが「五月病」ですが、そのタイミングで“我慢”してしまうと、６月に「六月病」として表面化するそうです。

勝院長は「仕事以外でも生活の変化があればきっかけになりうる」と言います。

「六月病」は“うつ病の入り口”？不安、憂うつ、おっくう感…

勝院長によると、「六月病」で受診する人の主な症状は「不安」「思考力低下」「おっくう感」「憂うつ」「けん怠感」など。

六月病は「より重たい状態」休日動けない場合も…

「五月病」は適応障害の人が多く休日は動ける人が多いようですが、「六月病」はより悪化しているためうつ病の人もいて、休日も動けない場合があると言います。

（人形町メンタルクリニック 勝久寿院長）

「六月病は４月からのストレスを長期間我慢することで、より重たい状態と言える。“うつ病の入口”みたいな言葉でも表せるのではないかと思う」

春から夏に移っていく中での寒暖差の大きさや湿度の高さなど、「梅雨の気候が心身に及ぼす影響は無視できない」と勝院長は指摘。

湿度が高いと汗が蒸発しにくいため体温が下がりにくく、深部体温が下がらないと睡眠の質が低下するそうです。湿度の目安は４０％～６０％としています。

エアコンは室温２５～２６℃程度に 除湿機との併用も

そこで工夫したいのが、エアコンの使い方です。

（AllAbout家電ガイド 安蔵靖志氏）

「エアコンで室温を２５～２６℃程度に下げれば湿度もおおむね６０％以下に下がる」

「それでも湿度が高いと感じる場合は除湿機との併用がおすすめ」

あなたは大丈夫？「六月病」予備軍チェック！

１つでも当てはまったら要注意！勝院長による、「六月病」予備軍のチェックリストは次のとおり。

１ いつもよりイライラする

２ 細かいことが気になる

３ 変化を求められても受け入れたくない

４ 仕事のことが頭から離れない

５ 周りから責められているような気がする

６ 仕事のことを考えるとイヤな気持ちになる

「六月病」の予防法＆対処法として勝院長は、睡眠・適度な運動・飲みすぎを控えるなど生活習慣の改善を挙げていますが、その上で大切なのが「誰かと話す」ことだと言います。

（人形町メンタルクリニック 勝久寿院長）

「安心できる人と話すことが支えになる。依存につながるなど問題点もあるが、ＡＩと話すのもアリ」

また、空を見る・音楽を聴く・カフェに行くなど“お守り”を持つことも勧めています。携帯のメモ帳に自分なりの対処法をリストアップしておくと良いようです。

（2026年6月5日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」内『福島プレゼン』より）