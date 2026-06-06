この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ネコ山氏が自身のYouTubeチャンネルで「【資産公開】7000万突破 無敵ゾーンは労働投資+ポイ活投資の2馬力資産形成」を公開した。動画では、自身の総資産状況を公開するとともに、ポイ活の最新情報や、相続した不動産の売却劇、さらには視聴者から寄せられたポイ活に関する疑問に鋭く切り込んでいる。



まず、ネコ山氏はポイ活と投資を組み合わせた自身の資産運用について報告。SBI証券などの口座残高を合算した画面を示し、複数口座に資産が分散しているため正確な集計は困難としながらも「7000万は余裕で超えている」と断言した。さらに、7月中旬頃から動画の更新が一時的に止まる可能性を示唆し、その理由として「引っ越し」を挙げた。



引っ越しの背景には、親から相続した実家や山林といった固定資産の存在があったという。「何の価値もないものいっぱい相続しちゃったんですよ」とこぼしつつ、実家を1万円で売却したエピソードを披露。さらに、売却困難だった山林については、団体から間伐を提案され、費用がかかると思いきや「逆にお金をくれるみたいなんですよ」と、想定外の収益が発生したことを明かした。ネコ山氏はこの資金を母親の投資信託に回し、年リターン43.15%という好成績で運用しながら家賃に充てているという。



動画後半では、視聴者からの匿名メッセージに回答。「楽天期間限定ポイントをKドリームスで使おうとしたら対象外だった」「騙したな！許さんぞ！」という強い怒りの声に対し、ネコ山氏は「見ているところが違います」と冷静に指摘。「スピードチャージ」という機能を使えば問題なくポイントからチャージできると、実際の操作画面を提示しながら丁寧に解説した。



また、競輪を利用したポイントの「現金化」の勝率に関する疑問には、オッズが「1.0-1.0」の堅いレースに絞って少額投票する裏技を紹介。独自のポイ活理論を惜しみなく展開し、「将来に向けて一緒にポイ活頑張りましょう」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくった。