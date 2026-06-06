習近平の“軍国主義批判”を撃退して海外メディアも賞賛！ 小泉進次郎大臣が“ポスト高市”に急浮上した理由

「進次郎に国防を任せて大丈夫なのか」――。防衛相就任当初、SNSにはそんな不安の声があふれていた。ところが今、海外メディアは小泉進次郎氏を「日本の安全保障を担う重要人物」として報じ、中国の“軍国主義批判”を切り返した手腕にも注目している。かつて「進次郎構文」と笑われた政治家の評価は、なぜここまで反転したのか。“ポスト高市”候補として急浮上する背景を読み解く。

【画像】父・純一郎氏、兄・孝太郎氏、進次郎氏と有名俳優の４ショット

「進次郎に国防を任せて大丈夫なのか」「不安しかない」

政治家の評価ほど、見る角度によって姿を変えるものはない。同じ人間が、ある場所では道化と笑われ、別の場所では頼れる実力者として描かれる。

そう、小泉進次郎という政治家ほど、その落差を極端な形で体現してきた人物はいないだろう。

思い出してほしい。2019年、環境大臣として国連の舞台に立った彼は「気候変動の問題に取り組むのは、楽しく、かっこよく、セクシーであるべきだ」と語った。SNSや国内のメディアはこの一言に飛びついた。

言葉の軽さを面白おかしく話題にして、「進次郎構文」と揶揄したわけだ。同じ言葉を繰り返すだけで何も言っていない、空虚なパフォーマンス政治家。父・小泉純一郎という血筋に頼るだけの世襲のプリンス。

日本のテレビとネットは、長い年月をかけてこの像を共犯関係のように作り上げ、固定してきた。だからこそ、2025年10月に高市早苗内閣で彼が防衛大臣に起用されたとき、国内の反応は冷ややかだった。

「正気か」「進次郎に国防を任せて大丈夫なのか」「不安しかない」と。

評価が反転した起点は、国内ではなく海の向こうにあった

SNSにはそうした声があふれた。失言ひとつが国難に直結する安全保障の中枢に、よりによってあの男を据えるのか、と。多くの国民が、彼が国際会議の場で恥をさらし、日本の国益を損なう姿を半ば予期していた。期待値は、これ以上ないほど低かった。

ところが、である。半年あまりが過ぎた今、国民が目にしているのは、まったく逆の光景だ。評価が反転した起点は、国内ではなく海の向こうにあった。

海外メディアは、日本のお茶の間が消費してきた「セクシー発言」も「進次郎構文」も知らない。彼らにとってそんなネットミームはどうでもよかった。彼らが見ていたのはただ一点だ。

小泉大臣は、国内の戯画とは似ても似つかぬ人物

厳しさを増すアジアの安全保障環境のなかで、日本の防衛責任者が何を語り、何を実行したか。それだけである。

そして冷徹に事実だけを追う海外の目に映った小泉大臣は、国内の戯画とは似ても似つかぬ人物だった。

決定的な舞台は、2026年5月31日、シンガポールで開かれたアジア安全保障会議、いわゆるシャングリラ・ダイアローグである。

当時、中国は日本に対して執拗なレッテル貼りを仕掛けていた。高市内閣が防衛費を歴史的に増額し、殺傷能力を持つ武器の輸出に道を開いたことを捉え、日本は「新型軍国主義」に向かっている、地域の安定を脅かしている、と国営メディアを総動員して国際世論に訴えていた。

アジア各国に「日本の無謀な行動に共同で抵抗せよ」と呼びかけ、対日包囲網さえ築こうとしていた。この非難に対し、小泉大臣は流暢な英語で、しかし一歩も引かずに切り返した。

「考えてみてほしい。核兵器と戦略爆撃機の巨大な兵器庫を持つ国がある。日本はそのどちらも持っていない。それなのに、日本のほうが『新型軍国主義』のレッテルを貼られている。おかしいと思いませんか」

名指しは避けるも、事実については一線を引いて譲らない

これは見事な反論だった。相手の主張を感情的に罵倒するのではない。核兵器を増やし続ける国の現実と、それを一発も持たない日本の事実。この二つを並べて見せるだけで、中国側のプロパガンダが抱える矛盾が自ずと浮かび上がる。

しかも彼は、演説のなかで一度も「中国」という国名を口にしなかった。あくまで「核と戦略爆撃機を持つある国」と言うにとどめた。それでいて、会場の誰一人としてそれがどの国を指すか分からない者はいなかった。

名指しは避ける。だが事実については一線を引いて譲らない。

この慎重さと毅然さの絶妙な配合を、ロイターもガーディアンも「ベールに包まれた痛烈な批判」と評し、こぞって彼の言葉を引用した。

シンガポール国立大学の政治学者イアン・チョン氏は、こう分析している。

「東京は挑発を求めていない理性的で合理的な隣国（reasonable neighbor）として振る舞っていることをデモンストレーションしており、自国の利益を守る努力はその文脈で理解されるべきだということを示している。

もし中国側がこうした（日本の自衛的な）防衛措置を『軍国主義』と呼び続ければ、結果として北京自身が『不合理な当事者』としてのレッテルを貼られることになるだろう」

言葉の裏に、確かな行動の実績が積み上がっていた

かつて「進次郎構文」と笑われた抽象的な言葉遊びと、この高度に計算されたレトリックとの間には、天と地ほどの距離がある。同じ人物の口から出た言葉とは、にわかに信じがたいほどだ。

彼の「老練さ」は、対話の扱い方にも表れた。中国が今回の会議にハイレベルの代表を送らず、ただ代表団を派遣するにとどめたことに対し、小泉大臣は「お会いする機会を持てなかったことを悲しく思う」と述べた。攻撃ではなく、残念だと言ってみせる。

これによって、対話の扉を閉ざしているのはどちらなのか、その印象を国際社会に静かに、しかし確実に刻みつけた。透明性を欠いたまま軍拡を進める国への懸念を突きつけながら、自らは「対話の扉は常に開かれている」と繰り返す。攻めと守りの呼吸が、実に巧みだった。

だが、私が彼の真価を見たと感じるのは、演説のうまさだけではない。言葉の裏に、確かな行動の実績が積み上がっていたからである。

シャングリラ・ダイアローグに先立つ5月5日、彼はマニラを訪れ、フィリピンとの間で、退役予定の護衛艦と航空機の早期移転に向けた作業部会の設立で合意していた。

南シナ海で中国の威圧に日々さらされるフィリピンにとって、日本の艦艇供与は死活的な意味を持つ。これは、日本が数十年来で最大規模となる防衛輸出ルールの見直しを、言葉ではなく現物で証明した第一歩だった。

防衛産業を「死の商人」…政府系金融機関を国会で公然と批判

さらに5月30日、シンガポールでヘグセス米国防長官と会談した彼は、「オペレーション・スーパーチャージ」と名付けた枠組みを自ら提案し、合意を取り付けている。迎撃ミサイルSM-3ブロック2Aや空対空ミサイルAMRAAMの生産能力を、現行の4倍に引き上げるという内容だ。

弾薬とミサイルの枯渇は、長期化するウクライナの戦いが西側に突きつけた最大の教訓である。そのボトルネックの解消に、日本が国家として正面からコミットしたのだ。

国内に目を向ければ、その行動力はさらに鮮明になる。日本のドローン市場は中国製が9割を占め、国産はわずか3%にすぎない。彼はこれを安全保障上の重大な弱点と断じ、名古屋の国産メーカーを自ら視察した。

そして、防衛産業を「死の商人」として融資を避けてきた政府系金融機関の姿勢を国会で公然と批判し、日本政策投資銀行に武器関連企業への融資制限を撤廃させた。長年動かなかった岩盤規制を、政治の力でこじ開けたのである。

なぜこの海外での高評価が、国内の評価を一気に押し上げたのか

では、なぜこの海外での高評価が、国内の評価を一気に押し上げたのか。

一つは、あまりに低かった事前の期待との落差だ。失言を心配されていた男が、アジア最高峰の安全保障会議で、各国の国防トップを前に英語で堂々と渡り合った。この予想と現実のギャップが、国民に鮮烈な驚きを与えた。

もう一つは、日本人が外からの評価に弱いという、よく知られた性質である。国内のワイドショーが作った「軽さ」のナラティブは、ロイターやニューヨーク・タイムズの客観的な報道によって上書きされた。

世界は、小泉進次郎をこれほど頼もしい防衛トップとして見ていたのか。その事実を突きつけられて、国内の偏見はもろくも崩れ落ちた。中国の国営メディアが彼を「恥知らずな演劇」と罵れば罵るほど、西側での「中国の威圧に毅然と立ち向かう日本の顔」という像はかえって際立っていった。

現代の安全保障において、発信力はミサイルや戦闘機と同等の武器である。沈黙は金、という時代はとうに終わった。自国の正当性を世界に向けて力強く語れる人間がいるかどうかが、国家の生存を左右する。

小泉進次郎は、その稀有な発信力をもって、急速に進む日本の防衛力強化の正しさを世界に納得させてみせた。

「進次郎構文」の檻は、もうどこにもない。海外メディアというレンズを通して初めて、私たちは彼の本当の姿を見た。実務の能力と国際舞台での発信力を兼ね備えた、安全保障の要。これはもはや、人気だけの若手政治家の姿ではない。

一時の評価からすれば、まさか、まさかというところではあるが、次に国家の舵を握る者として、彼は確かな正統性を手にしつつある。ポスト高市を語るとき、その名を外して語ることは、もうできない。

文／小倉健一 写真／shutterstock