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東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店「イエロースプーン」のYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「【絶品ラムカレー】爽やかミントとラムがクセになる味！『ラムミントカレー』の簡単レシピ」という動画を公開しました。ラム肉の旨みとミントの爽やかな風味が特徴の、本格的なスパイスカレーの作り方を紹介しています。



このレシピのポイントは、カレーのベース作りから始まります。まず、カシューナッツを水で戻して茹で、牛乳と一緒にミキサーにかけて濃厚でクリーミーな「カシューナッツミルク」を作ります。これがカレーに深いコクととろみを与えます。また、スライスした玉ねぎは、飴色を通り越して焦げる寸前の深い茶色になるまでじっくりと炒めることで、香ばしさと甘みを最大限に引き出します。



香りの核となるスパイスの工程も丁寧です。鍋に油を熱し、マスタードシードやシナモン、カルダモンなどのホールスパイスを投入。弱火でじっくりと加熱し、スパイスの豊かな香りを油に移す「テンパリング」を行います。そこに香味野菜、トマトピューレ、カレー粉を加えて炒め合わせ、ペースト状のカレーベースを作ります。



完成したカレーベースに、炒めた玉ねぎとカシューナッツミルクを加えてなじませた後、ヨーグルトなどで下味をつけたラム肉とバターを投入。水を加えて20分ほど煮込むと、ラム肉は柔らかく、スパイスの香りが立った絶品カレーが完成します。ご飯と共に器に盛り付け、仕上げに刻んだミントとパクチーを散らせば、彩りも香りも一層豊かになります。



ひと手間加えることで、いつものカレーが専門店の味わいに変わります。この週末、本格的なスパイスカレー作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

ラム：400g

ヨーグルト：100g

カレー粉（赤缶）：3g

塩：2g

こめ油：50g

玉ねぎ：150g

にんにく：5g

しょうが：5g

カシューナッツ：50g

牛乳：100g

トマトピューレ：200g

バター：20g

水：400g

塩：8g

こめ油：30g

マスタードシード：2g

シナモン：2g

カルダモン：2g

クローブ：1g

クミンシード：2g

青唐辛子：2g

カレー粉（赤缶）：20g

ミント：10g

パクチー：10g



［作り方］

1. カシューナッツをボウルに入れ、1時間以上水に浸けておきます。水ごと鍋に移し、5分間加熱します。

2. 茹でたカシューナッツのお湯を切り、牛乳と一緒にミキサーにかけ、なめらかなカシューナッツミルクを作ります。

3. ラム肉に塩、カレー粉、ヨーグルトを揉み込み、冷蔵庫で3時間以上寝かせます。

4. にんにくとしょうがはみじん切りに、玉ねぎは薄切りにします。

5. フライパンにこめ油50gを熱し、玉ねぎがきつね色を通り越して濃い茶色になるまで中火でじっくり炒めます。

6. 別の鍋にこめ油30gとマスタードシードを入れて中火で加熱します。弾けてきたら弱火にし、シナモン、青唐辛子、殻を割ったカルダモン、クローブを加えて3分ほど加熱します。

7. クミンシードを加えてさっと加熱したら、にんにくとしょうがを加えて香りを立たせます。

8. トマトピューレを加えて水分を飛ばすように煮詰め、カレー粉20gを加えて3分ほどしっかりと炒めます。

9. 炒めた玉ねぎ、カシューナッツミルクを加えて混ぜ合わせます。

10. 下味をつけたラム肉とバターを加え、全体をよく混ぜ合わせながら炒めます。

11. 水を加えて混ぜ、蓋をせずに中火で20分煮込みます。

12. 塩で味を調え、器に盛り付けたご飯にかけ、ミントとパクチーを添えたら完成です。