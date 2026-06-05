熱帯低気圧や前線の影響で、7日(日)ごろは四国で大雨となるおそれがあります。台風6号による大雨で、まだ地盤の緩んでいる所もあるため注意が必要です。

熱帯低気圧は今後も北上 7日から8日にかけて本州の南岸を進む

熱帯低気圧は5日9時現在、中心気圧1004hPaで、1時間におよそ20キロの速さで北東へ進んでいます。明日6日(土)には東シナ海へ進み、7日(日)から8日に(月)にかけて、前線を伴って温帯低気圧に変わりながら、四国沖を進む見込みです。

今のところ台風にまで発達する可能性は低い見込みですが、最新の気象情報に注意が必要です。

予想雨量 太平洋側を中心に再び大雨のおそれ

明日6日(土)は、熱帯低気圧の北上とともに、東シナ海にのびる前線が北上してくるでしょう。四国地方は雲に覆われ、午後は太平洋側を中心に雨の降る所がありそうです。

7日(日)から8日(月)午前中は、熱帯低気圧は前線を伴って温帯低気圧に変わりながら、四国沖を進むため広く雨となるでしょう。温帯低気圧に変わったとしても注意が必要です。熱帯由来の暖かく湿った空気の影響で雨雲が発達し、太平洋側を中心に100ミリを超える大雨となるおそれがあります。

大雨の時に危険な場所

実際に大雨が発生したら適切な対応ができるよう、以下の点に注意してください。



河川や用水路には近づかないでください。増水した用水路は道路との境目が分からなくなっていて、足を取られるおそれがあります。

運転の際は、アンダーパスなど低い道路は避けるようにしてください。冠水するおそれがありますので、迂回するなどの対応をとってください。また地下は浸水するおそれがあるため、地上に移動するようにしてください。

土砂災害のおそれがあるため、斜面やガケには近づかないようにしてください。先日の台風6号に伴う大雨で、まだ地盤の緩んでいる所もあるため注意が必要です。

また上流にダムのある河川の近くに住んでいる方は、ダムの水位情報を確認するようにてください。大雨になると、ダムは決壊を防ぐために放流を始める場合があります。