ノートPCに8GBのRAMが復活、部品不足の中メーカーは手頃な価格のノートPCを提供するためにメモリ容量を削減している

ノートPCに8GBのRAMが復活、部品不足の中メーカーは手頃な価格のノートPCを提供するためにメモリ容量を削減している