ピン芸人のお見送り芸人しんいちが、平成ノブシコブシ・吉村崇から譲り受けた高級車の裏話を暴露する場面があった。

【映像】しんいちが吉村から譲り受けた2000万円のBMW

6月4日に放送された『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に登場したしんいち。毒のある歌ネタで「R-1グランプリ2022」の王者となり、優勝後はどこにでもトロフィーを持ち歩く“トロフィー商法”が話題に。週刊誌では“7股”が報じられるなど、“クズ芸人”としても活躍している。

番組スタッフからの年収や月収に関する直球質問に対し、実額で赤裸々に告白したしんいち。その会話の延長で、“師匠”と慕う吉村の収入に話が及ぶと、「吉村さんはそんなお金ないと思います」と突如切り出す。

2人といえば、2022年に吉村がしんいちにBMW i8（約2000万円）をあげたことが話題になった。しんいちは今回、「テレビとかでは『タダで車もらいました』って言ってるんですけど、ちょっとだけまだ支払い残ってた（笑）」と、約200万円のローン残額を自ら支払ったことを暴露する。

さらにしんいちは、「吉村さんにこれ言ったらアカンって言われたのに」と口止めされていたことも明かしつつ、「お金なさすぎて、一括で払えなくて。大変な時期やったんですよ、吉村さん。TKO木本さんと揉めてる時やったんです」と、まさかの事情まで容赦なく暴露した。

“師匠”の裏話を次々と明かすしんいちに対し、スタジオMCの吉村は「どこが尊敬してんだよお前！」とたまらずツッコミを入れ、同じくMCの小島瑠璃子も「師匠の恥ずかしいところいっぱい言ってく（笑）」と笑っていた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。