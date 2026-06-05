嫁の味噌汁に「殺す気？」「親の顔が見てみたいね」→“おふくろの味”に隠された悲しき事実に「予想外の展開」【作者に聞く】

嫁の味噌汁に「殺す気？」「親の顔が見てみたいね」→“おふくろの味”に隠された悲しき事実に「予想外の展開」【作者に聞く】