嫁の味噌汁に「殺す気？」「親の顔が見てみたいね」→“おふくろの味”に隠された悲しき事実に「予想外の展開」【作者に聞く】
【漫画】結末は？本編をイッキ読み
嫁と姑、相容れない関係性を描いたと思いきや、予想外の展開が待ち受ける伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「不摂生の血筋」を紹介する。
■塩辛い味噌汁に隠された秘密
「なんだいこの塩辛い味噌汁！アタシを殺す気かい？」と激怒する姑に対し、「ごめんなさい。でも、これがうちのおふくろの味なんです」と言い訳をする嫁。本作の制作のきっかけについて伊東さんは、「よくある『味噌汁が塩辛い』という姑の言葉が嫌がらせなどではなく、『本当に塩辛かったらどうなるんだろう？』という発想で描いた」と明かす。
「こんな味噌汁がかい!?親の顔が見てみたいね」と厳しい口調で迫る姑。しかし、事態は思わぬ方向へ転がる。嫁の母親は高血圧で他界しており、唯一残してくれたレシピがこの塩辛い味噌汁だったのだ。
嫁の家庭はもとから味付けが濃かったようで、伊東さんも「嫁に悪気はない…と思います」と語る。作中で嫁がしれっと塩分高めの特製ハンバーガーを勧める描写について、「自分も塩辛い物をバクバク食べてるんじゃないでしょうか？」と作者は推測する。食生活の違いが、嫁姑の間に大きな波紋を呼びそうだ。
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取材協力：伊東(@ito_44_3)