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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が実証する！神奈川の新築アパートで相場より1万円高い家賃を取った全手順

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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、神奈川県内の新築アパートで利回り8%を達成するまでの空室対策を、ビフォーアフターの写真とともに丁寧に解説した。



多くの大家が抱きがちな「新築なら自然と埋まる」という前提を、木村氏はまず崩しにかかる。ビフォー段階の室内写真は清潔感こそあるものの、暗くてワクワク感に乏しい。キッチンは学校の設備のような印象で、入居者が生活を想像しにくい仕上がりだ。新築だから当然という基準では、相場賃料しか取れない。この視点を持てるかどうかが、利回りを大きく左右すると木村氏は言い切る。



対策の起点はターゲットの明確化だ。単身の若い女性と近隣の自衛官を主な入居想定者に設定し、それに沿って演出を組み立てた。照明で明るさを加え、観葉植物や小物類で生活感を作り、お風呂はホテル風に仕上げる。誰も住んでいない空間にあえて生活感を乗せるのが、このステージングの核心だと木村氏は語る。新築物件こそ、募集開始のタイミングを逃さず最初から対策を打つことが重要だという考え方も、この動画で繰り返し登場する。



配置のロジックも見逃せない。小さめの家具を壁際に寄せると部屋が広く見え、コップを2つ置くだけで「来客を呼べる生活」を入居希望者にイメージさせる。女性向けの小物も、行き過ぎない選び方をすれば男性の入居も遠ざけない。ターゲットを意識しながら中性的なバランスを保つのが、反響を広げるコツだという。「イメージさせたもん勝ち」という木村氏の言葉が、この発想を端的に表している。



室内演出にとどまらず、印象的な物件名の命名、カラーを使った看板デザイン、Wi-Fiや防犯カメラの設置まで組み合わせることで、競合物件とは別物として認識されるレベルの差別化を実現した。エリアの競合が多いほど、こうした総合力の差が入居率と賃料に直結する。



木村氏が繰り返し強調するのは、コストを削ることに意識が向きすぎると、相場賃料でしか入居が決まらない悪循環に陥るという点だ。少額の投資を重ねて賃料を引き上げれば、月々の収入だけでなく売却時の評価にも大きく反映される。物件の総合力を高める設計思想が、利回りの差として数字に現れる構造を、木村氏は具体的な事例を通じて解き明かしている。