時計じかけのマリッジ、夏菜が衝撃の失恋経験暴露「事務所に…」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月２日（火）に「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第６話を放送した。
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった仕事もプライベートも充実してきた３人が年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄。
第６話では、現役アナウンサーのゆかが過去にデートに行くも合鍵を渡さなかった相手、年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケが27歳人気モデルのなつえの新たなデート相手として登場。当日、仕事の都合でデートが延期になったにもかかわらず、早朝にペントハウスまでなつえに挨拶へ訪れたキョウスケの誠実な姿を目の当たりにしたゆか。個別インタビューでは「やっぱり素敵な人で間違いなかった。なちょ（なつえ）がいる手前、そういうのは出しちゃダメだと思っていたけど、（私）自然に笑顔になってない？みたいな……。笑ってるのに涙が出そう」と涙をこぼし、「あの時は自分の決断が正しいと思って前に進んだ。本当にたらればですね。教訓にしなきゃ……」と手放してしまった相手に対する切実な後悔を滲ませた。
一方、年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと「ゼロ日婚約」を結び同棲中の34歳美人経営者・あやかは、結婚生活におけるシビアな価値観の違いからヒロキと不和が。あやかが他の男性との“KEEPデート”に行くかのように“カマかけ”をしたことでヒロキの信頼を損ねてしまい、険悪なムードに。さらに“レス問題”を巡り口論に発展。「レスになったことある？」と尋ねるあやかに、ヒロキは「レスになる前にもう冷めているから別れてる」とキッパリ。それに対し、あやかは「私（レスに）なったことしかないんだよね」「“性欲＝知りたい欲”だから」と自身の赤裸々な価値観を告白。「長く付き合ったら、絶対レスになるってこと？」と問うヒロキに、あやかが「今までは絶対になってきていた」と返すと、ヒロキは「いや無理かも、俺。一緒に居れないかも」とバッサリ。“カマかけ”を機にすれ違いが生じた２人は、結婚を見据えるからこそ避けては通れない価値観の違いに直面し不穏な空気に。
そして、年収１億円の東大卒エリート・チェンと涙の“婚約破棄”を決断したなつえは、新たなデートの相手キョウスケが経営するカフェでデートへ。結婚後の理想の働き方について、キョウスケが「結婚してパートナーとか子どもができたら、そこに余力を割いていく感じになるから、働き方を変えなきゃいけないかもね」「野球をやっていたから、（子どもと）野球チームとか一緒に行きたい」と語ると、なつえは「子どもができたら、私は子どもに集中したい。専業主婦になりたい」と自身が望む将来像を告白。互いの結婚観をすり合わせた２人は、その後“ゼロ日婚約”を結ぶことになったのか？
スタジオトークでは、番組の展開を受けてMC陣の「人生で一番の失恋」についてのトークを展開。夏菜は「事務所に別れさせられたとか……」と切り出すと、「本当にしんどかったですね。（相手は）『わかりました』ってちゃんと受け入れてくれて、そのままお別れしちゃった」と衝撃の過去を暴露し、MCメンバーをと驚かせる。さらに森香澄も「一番（泣いたの）は自分から言った時」「その方に依存しすぎちゃって、依存しすぎてはまずい、このままだと自分の人生がなくなると思って別れた」とリアルな恋愛経験を告白。「言う手前、絶対に泣いてはいけない。でも号泣しながら言いました」と、辛い別れを自ら切り出した過去を赤裸々に明かした。
番組終盤では、男性30人の中からもう一度相手を選び直せるという衝撃の特別ルール“時を戻すデート”が女性１名限定で解禁。次なる波乱を予感させる、激動の展開を迎えた『時計じかけのマリッジ』第６話は、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった仕事もプライベートも充実してきた３人が年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄。
一方、年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと「ゼロ日婚約」を結び同棲中の34歳美人経営者・あやかは、結婚生活におけるシビアな価値観の違いからヒロキと不和が。あやかが他の男性との“KEEPデート”に行くかのように“カマかけ”をしたことでヒロキの信頼を損ねてしまい、険悪なムードに。さらに“レス問題”を巡り口論に発展。「レスになったことある？」と尋ねるあやかに、ヒロキは「レスになる前にもう冷めているから別れてる」とキッパリ。それに対し、あやかは「私（レスに）なったことしかないんだよね」「“性欲＝知りたい欲”だから」と自身の赤裸々な価値観を告白。「長く付き合ったら、絶対レスになるってこと？」と問うヒロキに、あやかが「今までは絶対になってきていた」と返すと、ヒロキは「いや無理かも、俺。一緒に居れないかも」とバッサリ。“カマかけ”を機にすれ違いが生じた２人は、結婚を見据えるからこそ避けては通れない価値観の違いに直面し不穏な空気に。
そして、年収１億円の東大卒エリート・チェンと涙の“婚約破棄”を決断したなつえは、新たなデートの相手キョウスケが経営するカフェでデートへ。結婚後の理想の働き方について、キョウスケが「結婚してパートナーとか子どもができたら、そこに余力を割いていく感じになるから、働き方を変えなきゃいけないかもね」「野球をやっていたから、（子どもと）野球チームとか一緒に行きたい」と語ると、なつえは「子どもができたら、私は子どもに集中したい。専業主婦になりたい」と自身が望む将来像を告白。互いの結婚観をすり合わせた２人は、その後“ゼロ日婚約”を結ぶことになったのか？
スタジオトークでは、番組の展開を受けてMC陣の「人生で一番の失恋」についてのトークを展開。夏菜は「事務所に別れさせられたとか……」と切り出すと、「本当にしんどかったですね。（相手は）『わかりました』ってちゃんと受け入れてくれて、そのままお別れしちゃった」と衝撃の過去を暴露し、MCメンバーをと驚かせる。さらに森香澄も「一番（泣いたの）は自分から言った時」「その方に依存しすぎちゃって、依存しすぎてはまずい、このままだと自分の人生がなくなると思って別れた」とリアルな恋愛経験を告白。「言う手前、絶対に泣いてはいけない。でも号泣しながら言いました」と、辛い別れを自ら切り出した過去を赤裸々に明かした。
番組終盤では、男性30人の中からもう一度相手を選び直せるという衝撃の特別ルール“時を戻すデート”が女性１名限定で解禁。次なる波乱を予感させる、激動の展開を迎えた『時計じかけのマリッジ』第６話は、無料で見逃し視聴が可能。
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