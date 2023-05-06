フィラデルフィアで行われるオールスター戦

MLBオールスターゲームの出場選手を決めるファンによる1次投票が、米東部時間3日正午（日本時間4日午前1時）に始まった。1次投票は米東部時間25日正午（同26日午前1時）に締め切られる。

今年は7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催される。ファン投票では各球団から各ポジション1人（外野3人）がノミネートされ、指名打者を含めた9人のスタメン出場野手を決定する。

1次投票では各ポジションの中から2次投票に進む上位2人（外野手は最大6人）を決定する。また、各リーグで全ポジションを合わせた中で最多得票となった選手2人はその段階で先発出場が決定する。昨年は大谷翔平投手（ドジャース）が1次投票でナ・リーグ最多となる396万7668票を獲得し、2次投票が行われる前に先発出場が決定。5年連続の選出となっていた。

日本人選手ではドジャースから大谷が指名打者、カブスの鈴木誠也が外野手、ブルージェイズの岡本和真が三塁手、ホワイトソックスの村上宗隆が一塁手部門でノミネートされている。（Full-Count編集部）