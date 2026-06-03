お笑いタレントの大久保佳代子が３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜 国際版」（水曜・午後９時）に出演。新幹線のチケットをなくした時の珍行動を明かす一幕があった。

今回は「世界の女性と大激論」。各国から集まった女性ゲストが日本の鉃道会社の厳格さを明かす中、共演のファーストサマーウイカが「私も経験したことがある。名古屋のすごい短いエスカレーターがあって。あそこの隙間に（新幹線のチケットが）シュンと落ちちゃって。改札通ってすぐだから（駅員に）『すいません、今、ここに落として。この中には確実にあるんです！』って言ったけど『ごめんなさい。（新たに）買わないとダメなんです』って。ルールなんです」と自身の経験を回顧。

ここで大久保が「私も新幹線のチケットを落として（駅員に）言った時、マスクと帽子をしてたんで、全部（取って顔を）出して『大久保佳代子って言うんですけど』って。『レギュラー（番組）とかも、まあまあやってまして』って言っても無理でした」と“参戦”。

「『大久保さん、ごめんなさいね。ルールなんで』って」と駅員の言葉を再現したところでＭＣの上田晋也に「逆に恥ずかしいな！ 顔までさらけ出したのに」とツッコまれていた。