仕事選びで最重視は「給与・賞与の水準」67.8％、転職理由トップは「給与・待遇への不満」53.2％　「テレリモ総研」調査

LASSICが運営するWEBメディア「テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）」は2026年5月21日、リモートワーク経験のある20歳〜65歳のワーキングパーソンを対象に実施した「仕事選びで重視する条件と退職・転職を考える理由に関する調査」の結果を発表した。

仕事選びで最重視は「給与・賞与の水準」で67.8％

調査では、「転職や仕事選びで重視する条件」について聞いたところ、「給与・賞与の水準」が67.8％で最多となった。続いて、「勤務地・通勤時間」が54.7％、「職場の人間関係・雰囲気」が42.2％、「リモートワークの可否・頻度」が38.4％となった。

このほか、「仕事のやりがい」36.5％、「福利厚生の充実度」33.0％、「会社の安定性・将来性」32.9％、「勤務時間の柔軟性（フレックスなど）」32.8％が3割台で並んだ。

「仕事選びで重視する条件」について、出社形態別にみた場合、「リモートワークの可否・頻度」について、フルリモート勤務者では56.6％、ハイブリッド勤務者では48.0％だったのに対し、フル出社者では20.7％になった。「フル出社者でも約5人に1人が、次の仕事選びでリモートワークの可否・頻度を重視していると言える（20.7％）」とLASSICは指摘する。

続いて、退職や転職を考える理由について聞いたところ、「給与・待遇への不満」が53.2％で最多となった。次いで、「人間関係の問題」が42.6％、「仕事内容への不満」が32.9％、「会社の将来性への不安」が27.1％となった。

また、「ワークライフバランスが取れない」は22.7％、「キャリアアップの機会がない」は20.0％となった。一方、「退職・転職を考えることはない」と回答した人は14.0％だった。

「退職や転職を考える理由」について、出社形態別にみた場合、フルリモート勤務者45.2％、ハイブリッド勤務者49.7％、フル出社者60.3％となり、フル出社者で特に高い傾向がみてとれた。「人間関係の問題」も同様の傾向がみられる結果となっており、フルリモート勤務者35.5％、ハイブリッド勤務者39.7％、フル出社者48.5％だった。

調査は2026年2月25日〜2月27日にインターネットで行われ、対象者は20歳〜65歳のテレワーク・リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女。有効回答数は1005人。