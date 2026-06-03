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https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2026/06/02/introducing-microsoft-scout-your-always-on-personal-agent/
Microsoft Scout documentation | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-scout/
Introducing Microsoft Scout - YouTube
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