yamaが、＜「C.U.T」リリースツアー”羽化”＞のツアーファイナルを5月31日にZepp Hanedaで開催。ソールドアウトの会場がオーディエンスの歓声に包まれ、大盛況のうちに幕を閉じた。

本ツアーは、yama本人が「作りたい音楽をわがままに表現する」と語るように本人のルーツを色濃く表現したコンセプトEP「C.U.T」の世界観を具現化したものとなった。従来のシーケンスサウンドを基調したものから一変、コーラス隊を含む7人のバンドメンバーを迎え、生音にとことんこだわったライブだ。

ライブのコンセプトは「yamaのリビング」。6年前は深夜東京の6畳半で1人きりだったyamaが、今では自宅のリビングに仲間を招いてセッションをする。yamaの新たなステージを感じさせるツアーとなった。

ツアーファイナルでは、初のオーストラリアツアーの開催決定と、東名阪FCツアーの開催決定を発表した。チケットはFCツアーの最速先行抽選受付が6月4日(木)18:00からスタートする。

■＜yama Australia Tour＞

2026年10月16日(金) Melbourne

2026年10月17日(土) Sydney

会場やチケットの詳細は、6月10日(水)にyama オフィシャルサイトにてアナウンス予定

■＜Club yama会員限定ツアー『versus the night3.0』＞ 2026年11月5日(木) NAGOYA CLUB QUATTRO

2026年11月6日(金) UMEDA CLUB QUATTRO

2026年11月17日(火)SHIBUYA CLUB QUATTRO チケット最速先行抽選スケジュール

6月4日(木)18:00~6月14日23:59 詳しくはClub yamaにて

https://member.yamaofficial.jp/260531/