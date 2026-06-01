yama、ツアー完走。初のオーストラリアツアー＆東名阪FC限定ツアー開催をアナウンス
yamaが、＜「C.U.T」リリースツアー”羽化”＞のツアーファイナルを5月31日にZepp Hanedaで開催。ソールドアウトの会場がオーディエンスの歓声に包まれ、大盛況のうちに幕を閉じた。
本ツアーは、yama本人が「作りたい音楽をわがままに表現する」と語るように本人のルーツを色濃く表現したコンセプトEP「C.U.T」の世界観を具現化したものとなった。従来のシーケンスサウンドを基調したものから一変、コーラス隊を含む7人のバンドメンバーを迎え、生音にとことんこだわったライブだ。
ライブのコンセプトは「yamaのリビング」。6年前は深夜東京の6畳半で1人きりだったyamaが、今では自宅のリビングに仲間を招いてセッションをする。yamaの新たなステージを感じさせるツアーとなった。
ツアーファイナルでは、初のオーストラリアツアーの開催決定と、東名阪FCツアーの開催決定を発表した。チケットはFCツアーの最速先行抽選受付が6月4日(木)18:00からスタートする。
■＜yama Australia Tour＞
2026年10月16日(金) Melbourne
2026年10月17日(土) Sydney
会場やチケットの詳細は、6月10日(水)にyama オフィシャルサイトにてアナウンス予定
■＜Club yama会員限定ツアー『versus the night3.0』＞
2026年11月5日(木) NAGOYA CLUB QUATTRO
2026年11月6日(金) UMEDA CLUB QUATTRO
2026年11月17日(火)SHIBUYA CLUB QUATTRO
チケット最速先行抽選スケジュール
6月4日(木)18:00~6月14日23:59
詳しくはClub yamaにて
https://member.yamaofficial.jp/260531/
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