コブクロが、約3年ぶりとなる36th Double A-Side Single「霞日和／Starry Smile Story」を7月22日(水)にリリースすることが決定した。

全国ツアーを前に制作された新曲「霞日和」(読み：かすみびより)は、大切な人と歩んだ日々の記憶と今日までを辿る喪失感を描いたコブクロらしい渾身のバラード。「Starry Smile Story」はJR西日本グループCMソングとしても放映中だ。さらにカップリングには、日常的な表現で男女のやり取りを描いた新曲「Message Card」を収録する。

初回限定盤には、2018年に結成20周年を迎えたコブクロが、NHK-BS８Kの開局特番として行った、コブクロ初のオーケストラライブを収録。東京フィルハーモニー交響楽団との一夜限りのコラボレーションで、数々のコブクロの名曲をオーケストラのサウンドと共に蘇る。当時NHK-BS8Kでしか放送されなかった89分版の映像を再編集し、Blu-rayにて高画質収録することになる。

さらに、メジャーデビュー25周年を記念してメジャーデビューの2001年から2003年までに発表した初期3作品のオリジナルアルバムが初のアナログ化されることも決定した。こちらは数量限定での発売となる。

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■コブクロ コメント

「霞日和」という言葉は、一般的には存在せず、

この歌の主人公と、大切な人との記憶の最後のページに描かれた、風景の名前です。

大切な人と一緒に歩いた一本の「道」は、今もそこにあるのに、その道にはもう、その人は居ない。そこに吹く風にも、そこで写した写真にも、散る花にも、伸びる影にも、まだ今も感じられる温もりがあるから、もう二度と会えないとわかっていても、その気持ちとさよなら出来ない自分を連れて、歩く日がある。

いつまでも忘れる事の出来ない「霞日和」が、その道とつながっているから。

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■36th Double A-Side Single「霞日和／Starry Smile Story」

2026年7月22日（水）発売

https://kobukuro.com/feature/kobukuro_kasumibiyori 通常盤CD

品番：通常盤WPCL-13758

価格：\1,600（税別） \1,760（税込） ＜CD収録曲＞(2形態共通)

01. 霞日和

02. Starry Smile Story ※JR西日本グループ「動け、好奇心。」 キャンペーンCMソング

03. Message Card

04. 霞日和 (Instrumental)

05. Starry Smile Story (Instrumental)

06. Message Card (Instrumental) 初回限定盤CD＋Blu-ray

品番：WPZL-32326/7

価格：\4,600（税別） \5,060（税込） ＜CD収録曲＞(2形態共通)

01​. 霞日和

02​. Starry Smile Story ※JR西日本グループ「動け、好奇心。」 キャンペーンCMソング

03​. Message Card

04​. 霞日和 (Instrumental)

05​. Starry Smile Story (Instrumental)

06​. Message Card (Instrumental) ＜特典Blu-ray収録内容＞（初回限定盤のみ収録）（約86分）

Blu-ray：コブクロ オーケストラナイト at NHKホール 2018​.10​.26 OP​. 交響曲第5296番

01​. 桜

02​. YELL〜エール〜

03​. ONE TIMES ONE

04​. 君になれ

05​. 風

06​. 未来

07​. 蕾

08​. 風をみつめて

09​. 晴々

10​. 轍

■LPレコード『Roadmade』（数量限定アナログ盤）

■LPレコード『grapefruits』（数量限定アナログ盤）

■LPレコード『STRAIGHT』（数量限定アナログ盤）

2026年7月22日（水）発売

https://kobukuro.com/feature/kobukuro_kasumibiyori ■1st Album『Roadmade』（数量限定アナログ盤）

品番：WPJL-10331/2

価格：\6,100（税別） \6,710（税込） DISC-1

SIDE A

01​.YELL〜エール〜

02​.朝顔 SIDE B

03​.コンパス

04​.そばにおいで

05​.Ring DISC-2

SIDE C

06​.memory

07​.2人

08​.miss you SIDE D

09​.轍

10​.ANSWER ■2nd Album『grapefruits』（数量限定アナログ盤）

2026年7月22日（水）発売

品番：WPJL-10333/4

価格：\6,100（税別） \6,710（税込） DISC-1

SIDE A

01​.新しい場所

02​.彼女

03​.Overflow SIDE B

04​. 願いの詩

05​. GRAPEFRUITS DAYS

06​. 小渕君の犬のうた DISC-2

SIDE C

07​. YOU (grapefruits mix)

08​. アンブレラ

09​. 太陽 SIDE D

10​. 光

11​. 翼よあれが巴里の灯だ

12​. 風 ■3rd Album『STRAIGHT』（数量限定アナログ盤）

品番：WPJL-10335/6

価格：\6,100（税別） \6,710（税込） DISC-1

SIDE A

01​. blue blue

02​. 手紙

03​. 真実の口 SIDE B

04​. 雪の降らない街

05​. まーだだよ

06​. INVISIBLE MAN DISC-2

SIDE C

07​. 愛する人よ (Studio Live)

08​. 背番号１

09​. 昨日の日のワルツ SIDE D

10​. 宝島

11​. Holy Snowy Night

12​. STRAIGHT

■映像作品『KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN” at ぴあアリーナMM』2026.6.24(水)Release

https://kobukuro.com/feature/kobukuro_thisismyhometown ●収録楽曲(全形態共通収録)

“THIS IS MY HOMETOWN” TOUR 2025年10月26日大阪公演 全曲 (約145分)

01 彼方へ

02 SNIFF OUT!

03 42.195km

04 願いの詩

05 Ring

06未来

07 大阪恋物語

08 陽だまりの道

09 同じ窓から見てた空

10 THIS IS MY HOMETOWN

11 雨粒と花火

12 おさかなにわ

13 LOVER’S SURF

14 この地球（ほし）の続きを

15 STAGE

16 Starry Smile Story 【発売形態】

・ファンサイト会員限定盤 Blu-ray 価格：9,800円＋税 品番：WPXL-60017

・ファンサイト会員限定盤 DVD(2枚組) 価格：8,800円＋税 品番：WPBL-60028/9

・通常盤 Blu-ray 価格：7,800円＋税 品番：WPXL-90366

・通常盤 DVD(2枚組) 価格：6,800円＋税 品番：WPBL-90705/6 【特典映像(全形態共通)】

“THIS IS MY HOMETOWN” TOUR Making Movie & BEST MC SELECTION

“THIS IS MY HOMETOWN” TOURのバックステージの模様を収めたメイキング映像と、TOUR全23公演から選び抜いた全公演分の厳選MC集映像！(約１時間10分予定) 「香川HOMETOWN DRIVE」

ツアーファイナルの地、四国での小渕のドライブの様子を収録した「香川HOMETOWN DRIVE」を特別収録！(約35分予定) ▽詳細はこちら

https://kobukuro.com/feature/kobukuro_thisismyhometown

■＜コブクロ DVD&Blu-ray「KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN” at ぴあアリーナMM」発売記念 先行上映会＞

詳細 https://kobukuro.com/feature/kobukuro_thisismyhometown

■＜KOBUKURO LIVE TOUR 2026＞

https://kobukuro.com/feature/kobukuro_tour2026 2026年7月25日（土）・7月26日（日）東京｜J:COMホール八王子

2026年7月31日（金）・ 8月1日（土）石川｜本多の森 北電ホール

2026年8月8日（土）・ 8月9日（日）大阪｜フェニーチェ堺 大ホール（堺市民芸術文化ホール）

2026年8月15日（土）・ 8月16日（日）福岡｜福岡サンパレス ホテル＆ホール

2026年8月22日（土）・ 8月23日（日）宮城｜仙台サンプラザホール

2026年9月4日（金）・ 9月5日（土）広島｜広島文化学園HBGホール

2026年9月15日（火）・ 9月16日（水）愛知｜愛知県芸術劇場 大ホール

2026年9月24日（木）・ 9月25日（金）香川｜レクザムホール 大ホール（香川県県民ホール）

2026年9月29日（火）・ 9月30日（水）北海道｜札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年10月6日（火）・ 10月7日（水）大阪｜大阪城ホール

2026年10月31日（土）・ 11月1日（日）神奈川｜ぴあアリーナMM