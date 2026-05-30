「まりちゃんが撮るって聞いた瞬間、嬉しくて泣いてしまって」

グラビア卒業を決めた天木じゅん。その最後の現場でカメラを握ったのは大親友・永尾まりやだった。天木はこう振り返る。

「最初はいつもの撮影だと思い現場に入ったんです。ヘアメイクが終わったときに、まりちゃんがいて、理解が追いつかずフリーズしてしまって。プライベートで、よく写真を撮ってもらいますが、SNSに載せると必ずバズるんですよ。そんな話を以前インタビューでして、最後のグラビア撮影に『本日のカメラマンさんです』ってまりちゃんが紹介されたことは、今までの芸能生活のなかでいちばんのサプライズでした。こんな粋な演出はFLASHさんっぽいなと思いましたが（笑）、ここにきて最後の最後に唯一無二で最高のグラビアが撮れました！」

我らが天木のグラビア卒業に駆けつけた永尾。今回カメラマンとしてオファーし、驚きながらも受けてくれたが、それには親友ならではの理由があった。

「今回こうしてありがたいお話をいただき、本当に光栄でした。受けたからには『じゅんのいちばんいい瞬間を残したい』という気持ちしかなかったです。私には荷が重いと思いましたが、大好きなじゅんのためなら、できることをすべてぶつけたいと必死だったせいか、あっという間に撮影が終わっていました。サプライズは成功したけど、泣いてメイクが崩れた姿を見て全員でヘアメイクさんに平謝りしたのはいい思い出です（笑）」

たくさんのファンはもちろん、スタッフにも愛されてきた天木。グラビア卒業を決めたのはこんな理由からだった。

「とにかく、やりきったと思えたんです。いつもだと、次はこんなことがしたいと提案していましたが、自分でもびっくりするくらい何も浮かばなくなって。常に上を目指してきましたが、気が付けば後輩のことを考えるようになったんですよね。そこで自分の欲が薄れてきたと感じ、自分にとっていい状態じゃないなと思ったし、いちばんいいイメージのまま、みなさんのなかに残りたい、そしてグラビアを好きなままで終わりたいという私のわがままをお許しください。グラビアを卒業しても今までと何も変わらないですし。最後に一生忘れられない撮影ができたと心から感謝しています」

あまきじゅん

30歳 1995年10月16日生まれ 兵庫県出身 T149・B95W59H93 2012年活動開始。2014年グラビアアイドルに初挑戦し、以後トップグラドルとして活躍。俳優、タレントとしても活動しながら2026年3月にグラビアアイドルとしての活動を卒業することを発表。そのほか最新情報は、公式X（@jun_amaki）、公式Instagram（@jun.amaki）にて

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写真・永尾まりや（八木茉莉）

ヘアメイク・YUKINA（studio TEDDY）

スタイリスト・野田奈菜子