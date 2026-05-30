村重杏奈、ネットニュースの写真に猛クレーム 実際の画像にスタジオ騒然
タレントの村重杏奈が5月31日放送の読売テレビの特別番組『もんくもん』（後4：25）に出演する。
【番組カット】もんくを打ち明けるゲスト
なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日に、全4回にわたって放送してきた。
4回目となる今回は村重のほか、、徳井義実（チュートリアル）、中岡創一（ロッチ）がゲストに登場。。早速、オープニングで村重から黒田へのもんくがさく裂。別番組で共演した際、流行のドバイチョコ餅の話をしていたら「お前がドバイチョコ餅の列に並んだら一番ババアやで！」と言われたそうで…。村重が「会うたびに現実を見せてくる」と語ると、徳井が「黒田さんは好きをもんくでしか伝えられへん悲しい生き物」とフォローを入れる。
SNSやサブスクの普及に伴う「デジタルのもんく」という企画では、「途中から有料になるサイト」「お笑い賞レースのネタバレ」「マッチングアプリばかりの広告」「子どものゲーム課金」「知らない人のサブスク代の請求」など、街行く人々からさまざまなもんくが飛び出す。
村重は、自身がネットニュースになった時に使われる写真に納得がいかないと言う。その画像が出されるとスタジオは騒然。黒田が「すっごい若作りしてるカラオケパブのママ」とツッコミを入れると、「またそれがネットニュースになって、この写真が使われる」と村重が猛クレーム。ネット記事で使われる写真については、過去に色々あった黒田と徳井も参戦し、白熱したトークが繰り広げられる。
【番組カット】もんくを打ち明けるゲスト
なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日に、全4回にわたって放送してきた。
4回目となる今回は村重のほか、、徳井義実（チュートリアル）、中岡創一（ロッチ）がゲストに登場。。早速、オープニングで村重から黒田へのもんくがさく裂。別番組で共演した際、流行のドバイチョコ餅の話をしていたら「お前がドバイチョコ餅の列に並んだら一番ババアやで！」と言われたそうで…。村重が「会うたびに現実を見せてくる」と語ると、徳井が「黒田さんは好きをもんくでしか伝えられへん悲しい生き物」とフォローを入れる。
村重は、自身がネットニュースになった時に使われる写真に納得がいかないと言う。その画像が出されるとスタジオは騒然。黒田が「すっごい若作りしてるカラオケパブのママ」とツッコミを入れると、「またそれがネットニュースになって、この写真が使われる」と村重が猛クレーム。ネット記事で使われる写真については、過去に色々あった黒田と徳井も参戦し、白熱したトークが繰り広げられる。