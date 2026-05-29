PDFアップだけで取扱説明書を国際規格採点！ クレステック「Ai-RU (アイル)」

記事ポイント AIが国際規格IEC/IEEE 82079-1に基づきマニュアルの品質をスコア・レーダーチャート・レポートで可視化PDFをアップロードするだけで無料プランなら1〜2営業日（目安）で結果を取得可能評価後の改善提案・原稿作成・改訂支援まで一貫して対応するプランも用意 AIが国際規格IEC/IEEE 82079-1に基づきマニュアルの品質をスコア・レーダーチャート・レポートで可視化PDFをアップロードするだけで無料プランなら1〜2営業日（目安）で結果を取得可能評価後の改善提案・原稿作成・改訂支援まで一貫して対応するプランも用意

取扱説明書の品質を客観的な数値で把握できるAI評価サービスが登場します。

テクニカルドキュメント制作を手がけるクレステックは2026年5月29日、生成AIを活用したマニュアル評価システム「Ai-RU（アイル）」を用いた「マニュアルAI評価サービス」の提供を開始します。

40年にわたるマニュアル制作の実務経験と、業界団体における評価基準の構築で培ったノウハウがこのサービスの基盤になっています。

クレステック「Ai-RU (アイル)」





サービス名：マニュアルAI評価サービス「Ai-RU (アイル)」提供開始：2026年5月29日評価基準：IEC/IEEE 82079-1（使用説明の国際規格）提供：株式会社クレステック詳細：公式サイト（crestec.co.jp/ai-ru/）に掲載されています

マニュアルAI評価サービス「Ai-RU (アイル)」は、取扱説明書などのマニュアルをAIが解析し、使用説明の国際規格IEC/IEEE 82079-1を基準に品質を評価するサービスです。

評価項目はクレステックが40年間の実務で培った知見を反映して設計されており、観点の抜け漏れや判断のブレを抑えた一定の基準での評価を実現しています。

評価結果は、現状のレベルを数値で示すスコア、評価項目ごとの強みと弱みを視覚的に確認できるレーダーチャート、評価の根拠を文章化したレポートの3種類で提供されます。

マニュアルの状態を多角的に把握できる構成になっています。

AIによる評価の仕組み





Ai-RUはPDFをアップロードするだけで評価を開始でき、無料プランでは1〜2営業日（目安）でスコアとレーダーチャートを取得できます。

AIが独自に評価基準を設けるのではなく、IEC/IEEE 82079-1を基にした評価項目を用いることで、品質確認の視点を一定に保っています。

評価では、マニュアルに必要な情報の充足度に加え、利用者にとって理解しやすく行動につながる形で情報が提示されているかをAIが確認します。

整理された評価観点をAIで運用する仕組みにより、担当者や時期によって判断がぶれにくい点が特徴です。

プランと活用場面

無料プランとお手軽プランの2種類が用意されています。

お手軽プランではスコアとレーダーチャートに加えてレポートと担当者による解説が提供され、評価後は改善提案・構成見直し・原稿作成・改訂支援まで一貫した対応が可能です。

活用場面として想定されているのは、マニュアルの品質基準を客観的に把握したい場合や、国際規格の観点から必要な情報が揃っているか確認したい場合、モデル更新や仕様変更に伴う改訂の必要性と優先順位を整理したい場合、評価結果を改善計画や関係部門との共有に活用したい場合などです。

短期間・低コストでの診断を必要とする企業からの活用が見込まれています。

Ai-RUはVer.1.0としての提供開始であり、今後も評価精度の向上や対象データ形式の拡大に向けた開発が継続される予定です。

クレステックの40年分の実務知見が、バージョンアップを重ねるごとにシステムへ反映されていく体制になっています。

IEC/IEEE 82079-1という国際規格を基準にした評価項目と、40年の実務知見を組み合わせたAi-RU（アイル）は、マニュアルの現状をスコア・レーダーチャート・レポートの3形式で可視化します。

PDFをアップロードするだけで短期間・低コストの診断が受けられ、必要に応じて原稿作成や改訂支援まで一貫して対応できるサービス設計になっています。

クレステック「Ai-RU (アイル)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 無料プランで取得できる評価結果の内容は何ですか？

A. 無料プランでは、評価点数とレーダーチャートが提供されます。

評価の根拠を文章化したレポートおよび担当者による解説はお手軽プランで提供されます。

Q. 評価に使われる基準はどのような規格ですか？

A. IEC/IEEE 82079-1（使用説明の国際規格）を基にした評価項目が使われています。

クレステックが長年のマニュアル制作・評価で培った知見がその評価項目に反映されています。

Q. 評価後に改善対応を依頼することはできますか？

A. お手軽プランでは評価後に改善提案・構成見直し・原稿作成・改訂支援まで一貫した対応が可能です。

評価結果をもとに必要な支援範囲を選択できます。

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