¡ÚÁ´Ê©£Ï£Ð¡ÛÂçºä¤Ê¤ª¤ß¤¬£³²óÀï¿Ê½Ð¤â¡¡¥ÉÇÉ¼ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡áÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤Î£´ÂçÂç²ñÁ´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£²²óÀï¡Ê£²£¸Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¡Ë¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¸µ£±°Ì¤ÎÂçºä¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î£²²óÀï¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯£·£²°Ì¤Î¥É¥Ê¡¦¥Ù¥¥Ã¥Á¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¤ò£·¡½£¶¡¢£¶¡½£´¤Ç²¼¤·¤Æ£³²óÀï¿Ê½Ð¡££³²óÀï¤Ï£±£¸ºÐ¤Î¥¤¥Ð¡¦¥è¥Ó¥Ã¥Á¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡½çÄ´¤ËÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤ëÂçºä¤Ï¡¢£±¡¢£²²óÀï¤È¤â¤Ë¶â¿§¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¦¥¨¥¢¤òÃåÍÑ¡£¥×¥ì¡¼°Ê³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¬¡¢£±²óÀï¤ÇÂçºä¤ËÇÔ¤ì¤¿¥é¥¦¥é¡¦¥¸¡¼¥²¥à¥ó¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÏÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£É£Î£Ä£Å£Ð£Å£Î£Ä£Å£Î£Ô¡×¤Ï¡Ö¥é¥¦¥é¡¦¥¸¡¼¥²¥à¥ó¥È¤Ï¡¢Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤Î¶Å¤Ã¤¿°áÁõÁª¤Ó¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤À¤È¼çÄ¥¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥¸¡¼¥²¥à¥ó¥È¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¤ò¤·¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¤·¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·Â¾¤Î¿Í¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤¾¤´¼«Í³¤Ë¡£Á´¤¯¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¬ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÅÀ¡£»ä¤¿¤Á¤Î¶¥µ»¤Ç¤Ï¤É¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â°ìÉÃ¤¿¤ê¤È¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤ËÈà½÷¤Ë¤ÏÃåÂØ¤¨¤Ë£±Ê¬È¾¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î°ìÉÃ°ìÉÃ¤¬¸·¤·¤¯´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡×¤È¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï°ìÉÃ¤¿¤ê¤È¤âÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ»ä¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÍÌ¾Áª¼ê¤ÏÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Âçºä¤ÏÊÌ¤Î»ÍÂçÂç²ñ¤Ç¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ¿Ìä»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£