ノンスタ井上、漫才チャンピオンたちの飲み会ショット公開
お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が27日までにオフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・銀シャリの橋本直、ガクテンソクの四条和也との３ショットを公開し、大阪時代の思い出を振り返った。
25日、井上は「大阪時代の仲間」と題してブログを更新すると、「久しぶりに『銀しゃり橋本君』と『ガクテンソク四条君』と飲んだ！！」と報告。テーブルを囲みながらビールなど手に笑顔を見せる井上、橋本、四条の３ショットを公開。
「大阪時代からの仲間！！」と長年の絆をうかがわせながら、「３人、みんな漫才チャンピオン^_^」ともつづった。NON STYLEは2008年『M-１グランプリ』、銀シャリは2016年『M-１グランプリ』で優勝。さらにガクテンソクも、結成16年以上の漫才師による賞レース『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜』2024年大会で優勝しており、それぞれ漫才賞レースで結果を残している。
最後は「まさか、こんな日が来るだなんて、大阪の狭い僕の家で酒を飲んでた時に、誰が予想出来たであろうか」「本当、未来は何があるかわからない」としみじみ回顧し、「久々に昔を思い出して、楽しい夜でした」と満足げな様子でブログを締めくくった。
25日、井上は「大阪時代の仲間」と題してブログを更新すると、「久しぶりに『銀しゃり橋本君』と『ガクテンソク四条君』と飲んだ！！」と報告。テーブルを囲みながらビールなど手に笑顔を見せる井上、橋本、四条の３ショットを公開。
最後は「まさか、こんな日が来るだなんて、大阪の狭い僕の家で酒を飲んでた時に、誰が予想出来たであろうか」「本当、未来は何があるかわからない」としみじみ回顧し、「久々に昔を思い出して、楽しい夜でした」と満足げな様子でブログを締めくくった。