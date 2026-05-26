レミオロメンが、この春出演した「THE FIRST TAKE」の音源2曲を本日24時より配信リリースすることを発表した。

配信されるのは自身の代表曲でもあり、卒業や門出を祝う曲として親しまれている「3月9日 - From THE FIRST TAKE」。15年ぶりの全国ツアーの初日となった2026年3月9日に「THE FIRST TAKE」が公開され、話題となった。2004年にリリースされた楽曲だが、22年経った現在も、卒業式で歌いたい歌などのランキングでは常に上位にランクインする人気曲だ。

もう1曲は、レミオロメンとして15年ぶりの新曲となった「さあはじめよう - From THE FIRST TAKE」。活動再開の幕開けに相応しく、新たなる旅立ちや出会いへの高なる想いが込められており、再び歩みを始めたバンドにとっても重要な楽曲になっているという。なお、両曲ともに「THE FIRST TAKE」ならではの独特の緊張感とアレンジに仕上がっているとのこと。

現在開催中の全国ツアー＜Reunion TOUR 2026＞は全公演がソールドアウトしているが、夏フェスへの出演も続々と発表されているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️リリース情報

「3月9日 - From THE FIRST TAKE」

配信：https://jvcmusic.lnk.to/SangatsuKokonoka_TFT 「さあはじめよう - From THE FIRST TAKE」

配信：https://jvcmusic.lnk.to/SaaHajimeyou_TFT

◾️＜レミオロメン Reunion Tour 2026＞ ※終了した公演は省略

ツアー特設サイト：https://www.remioromen.jp/reunion_tour2026/ 6月6日（土） 福岡 福岡市民ホール 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

6月13日（土） 兵庫 SHOWAグループ市民会館大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

6月20日（土） 新潟 新潟県民会館 OPEN 16:00 / START 17:00

6月21日（日） 群馬 太田市民会館 OPEN 16:00 / START 17:00

6月27日（土） 愛媛 しこちゅ〜ホール 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

6月28日（日） 広島 上野学園ホール OPEN 16:00 / START 17:00

7月4日（土） 富山 砺波市文化会館 OPEN 16:00 / START 17:00

7月5日（日） 新潟 糸魚川市民会館 OPEN 16:00 / START 17:00

7月11日（土） 山梨 YCC県民文化ホール OPEN 16:00 / START 17:00

7月12日（日） 山梨 YCC県民文化ホール OPEN 16:00 / START 17:00

全公演SOLD OUT

◾️イベント出演スケジュール

2026年

8月14日（金）15日（土）「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2026 in EZO」 ※出演日は後日発表

8月22日（土）「WILD BUNCH FEST. 2026」

8月29日(土) 「SWEET LOVE SHOWER 2026」

9月6日(日) 「ONE PARK FESTIVAL 2026」

9月20日（日）「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」

◾️ベストアルバム『SINGLES BEST+』

配信：https://jvcmusic.lnk.to/singlebestplus

CD購入：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/remioromen/singlesbest.html 初回限定盤（CD3枚+Blu-ray1枚） 7700円（税込） VIZL-2511

通常盤（CD3枚組） 4400円（税込） VICL-66123〜66125 Disc.1

01.さあはじめよう 新曲

02.100億の承認欲求 新曲

03.雨上がり 2003.5.21リリース SG

04.電話 2003.8.20リリース SG

05.3月9日 2004.3.9リリース SG

06.アカシア 2004.5.19リリース SG

07.モラトリアム 2005.1.12リリース SG

08.南風 2005.2.9リリース SG

09.蒼の世界 2005.10.12リリース SG

10.粉雪 2005.11.16リリース SG

11.太陽の下 2006.3.1リリース SG

12.茜空 2007.3.14リリース SG

13.蛍 2007.5.9リリース 両A面SG

14.RUN 2007.5.9リリース 両A面SG

15.Wonderful & Beautiful 2007.12.12リリース SG Disc.2

01.もっと遠くへ 2008.7.30リリース 両A面SG

02.オーケストラ 2008.7.30リリース 両A面SG

03.夢の蕾 2009.1.7リリース SG

04.Sakura 2009.2.14リリース 配信SG

05.Starting Over 2009.7.15リリース SG

06.恋の予感から 2009.11.25リリース SG

07.花鳥風月 2010.2.17リリース 配信SG

08.立つんだジョー 2010.7.28リリース SG

09.Your Song 2011.1.19 配信SG

10.波 2003.3.12リリース MINI AL「フェスタ」収録曲

11.日曜日 2004.3.9リリース SG「3月9日」c/w

12.夏前コーヒー 2004.5.19リリース SG「アカシア」c/w

13.僕らは 2005.1.12リリース SG「モラトリアム」c/w

14.虹色 2005.2.9リリース SG「南風」c/w

15.ループ 2005.2.9リリース SG「南風」c/w Disc.3

01.息継ぎ 2005.10.12リリース SG「蒼の世界」c/w

02.午後の低気圧 2005.10.12リリース SG「蒼の世界」c/w

03.No Border 2005.11.16リリース SG「粉雪」c/w

04.3/9 with Quartet 2005.11.16リリース SG「粉雪」c/w

05.チャイム 2006.3.1リリース SG「太陽の下」c/w

06.蜃気楼 (’06,1,28 live ver. at 三郷市文化会館) 2006.3.1リリース SG「太陽の下」c/w

07.Wonderland 2007.12.12リリース SG「Wonderful & Beautiful」c/w

08.夏の日 2008.7.30リリース 両A面SG「もっと遠くへ/オーケストラ」c/w

09.風の工場 2009.1.7リリース SG「夢の蕾」c/w

10.歩調(Previous Remix) 2009.1.7リリース SG「夢の蕾」c/w

11.明け星 2009.7.15リリース SG「Starting Over」c/w

12.夢で会えたら 2009.7.15リリース SG「Starting Over」c/w

13.オリオン 2009.11.25リリース SG「恋の予感から」c/w

14.ひまわり 2009.11.25リリース SG「恋の予感から」c/w

15.パラダイム 2007.3.5リリース KitKat同封CDに収録 ▼初回限定盤付属Blu-ray 収録内容

（Music Video）

雨上がり

電話

3月9日

アカシア

モラトリアム

南風

蒼の世界

粉雪

太陽の下

スタンドバイミー

アイランド

茜空

蛍

RUN

Wonderful & Beautiful

もっと遠くへ

翼

夢の蕾

Sakura

Starting Over

恋の予感から

花鳥風月

立つんだジョー

Your Song （Reunion Studio Live 2025）

雨上がり

粉雪

大晦日の歌

3月9日

南風